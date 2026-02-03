Datos clave del proceso
Guatemala espera en 30 días ratificar acuerdo comercial con EE. UU., pero implementación puede tomar más tiempo
El Ministerio de Economía aseguró que Guatemala prevé oficializar el Acuerdo de Comercio Recíproco en un plazo no mayor de 30 días, aunque reconoce que depende del proceso interno de EE. UU. emitir una orden ejecutiva para que los aranceles bajen a cero y luego implementar los ajustes en su sistema aduanero. Estos son los procesos y plazos clave.
Los datos, plazos y procedimientos clave para oficializar el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos. Pero la implementación en las aduanas estadounidenses el arancel cero, dependerá de los procesos y decisiones en ese país, expone el Mineco. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).
Tras la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, Guatemala debe cumplir varios trámites internos, entre ellos una revisión multiinstitucional y la posterior sanción presidencial, explicó la ministra de Economía, Gabriela García.
El acuerdo fue firmado el 30 de enero del 2026 por las autoridades de cada país e incluye la reducción de aranceles a cero por parte de Estados Unidos para productos clasificados en tres mil 504 partidas arancelarias, así como una serie de compromisos asumidos por Guatemala.
Aunque la funcionaria indicó que ambos países acordaron agilizar sus respectivos procedimientos, reconoció que EE. UU. tiene sus propios plazos y procesos.
A continuación, algunos datos y plazos clave expuestos por las autoridades del Mineco:
Cifras
- El 72.4% de las exportaciones guatemaltecas quedarán con arancel cero.
- Esto representa tres mil 504 partidas arancelarias y US$3 mil 300 millones.
Proceso
Tras la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco, cada país debe completar sus procedimientos legales internos para ratificar el instrumento.
- En Guatemala, cada entidad involucrada en los compromisos comerciales —como el Mineco, la SAT, el Maga, el Ministerio de Salud, entre otras— debe emitir su dictamen.
- Por ello se organizará una “encerrona” con todas las entidades a la vez para avanzar y cumplir con el plazo, informó la ministra.
- Luego, el documento debe enviarse a la Secretaría General de la Presidencia, ser sancionado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y publicarse en el Diario Oficial.
- Guatemala se comprometió a completar este proceso en no más de 30 días, y se espera tenerlo a finales de febrero.
- La ministra confirmó que este acuerdo no requiere aprobación ni ratificación del Congreso de la República.
Otros plazos
- Uno de los compromisos respecto de productos no incluidos en el acuerdo y que continúan con el arancel cero, fue consolidar un equipo técnico de alto nivel para dar seguimiento y reunirse con autoridades de Estados Unidos cada mes y medio o dos meses.
- La revisión de productos excluidos del beneficio arancelario será constante, con el objetivo de que puedan ingresar durante épocas del año en que EE. UU. no produce o su producción sea insuficiente.
Incertidumbre por plazos y garantías de cumplimiento
Según la ministra García, la garantía de cumplimiento por parte de Guatemala es completar el procedimiento y oficializar el acuerdo, proceso que finaliza con la publicación en el diario oficial: “Eso es lo que podemos controlar como país”, afirmó.
Entre otros puntos, la ministra mencionó: “No puedo controlar lo que el presidente Trump pueda hacer mañana; lo que sí podemos hacer es cumplir con los compromisos. Con el acuerdo o sin él, es nuestra obligación como país hacer que estas cosas pasen”.
“No controlamos qué pasa en el mundo ni qué decisiones toman los países; lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que cumplimos con tener mejores procesos, más ágiles y transparentes. Si necesitamos revisar una ley o modificar un reglamento, todo lo que ustedes han visto en el acuerdo lo vamos a hacer con o sin acuerdo”.
“O si Estados Unidos dispone que siempre le pone 50% a todo el mundo, por eso tenemos otros tratados disponibles; tenemos que estar siempre muy alertas a esa inteligencia de inversión y de comercio”. Agregó: “Espero que se mantenga firme, como se ha mantenido firme el DR-CAFTA, que sigue vigente, pero sabemos la volatilidad de los tiempos”.
La funcionaria brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa el 2 de febrero:
- En el caso de EE. UU., deben realizar su propio proceso, que incluye la emisión de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump.
- Una vez ratificado oficialmente por ambos países, las autoridades del servicio aduanero de ese país deben ajustar sus sistemas para aplicar el arancel cero.
- Guatemala depende de que EE. UU. avance en ese sentido. Se acordó que ambos países desean que esto se concrete lo antes posible, concluyó la ministra.