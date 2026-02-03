Guatemala espera en 30 días ratificar acuerdo comercial con EE. UU., pero implementación puede tomar más tiempo

Tras la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, Guatemala debe cumplir varios trámites internos, entre ellos una revisión multiinstitucional y la posterior sanción presidencial, explicó la ministra de Economía, Gabriela García.

El acuerdo fue firmado el 30 de enero del 2026 por las autoridades de cada país e incluye la reducción de aranceles a cero por parte de Estados Unidos para productos clasificados en tres mil 504 partidas arancelarias, así como una serie de compromisos asumidos por Guatemala.

Aunque la funcionaria indicó que ambos países acordaron agilizar sus respectivos procedimientos, reconoció que EE. UU. tiene sus propios plazos y procesos.

A continuación, algunos datos y plazos clave expuestos por las autoridades del Mineco:

Cifras

El 72.4% de las exportaciones guatemaltecas quedarán con arancel cero.

Esto representa tres mil 504 partidas arancelarias y US$3 mil 300 millones.

Proceso

Tras la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco, cada país debe completar sus procedimientos legales internos para ratificar el instrumento.

En Guatemala, cada entidad involucrada en los compromisos comerciales —como el Mineco, la SAT, el Maga, el Ministerio de Salud, entre otras— debe emitir su dictamen.

Por ello se organizará una “encerrona” con todas las entidades a la vez para avanzar y cumplir con el plazo, informó la ministra.

Luego, el documento debe enviarse a la Secretaría General de la Presidencia, ser sancionado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y publicarse en el Diario Oficial.

Guatemala se comprometió a completar este proceso en no más de 30 días, y se espera tenerlo a finales de febrero.

La ministra confirmó que este acuerdo no requiere aprobación ni ratificación del Congreso de la República.

Otros plazos

Uno de los compromisos respecto de productos no incluidos en el acuerdo y que continúan con el arancel cero, fue consolidar un equipo técnico de alto nivel para dar seguimiento y reunirse con autoridades de Estados Unidos cada mes y medio o dos meses.

La revisión de productos excluidos del beneficio arancelario será constante, con el objetivo de que puedan ingresar durante épocas del año en que EE. UU. no produce o su producción sea insuficiente.

Incertidumbre por plazos y garantías de cumplimiento

Según la ministra García, la garantía de cumplimiento por parte de Guatemala es completar el procedimiento y oficializar el acuerdo, proceso que finaliza con la publicación en el diario oficial: “Eso es lo que podemos controlar como país”, afirmó.

Entre otros puntos, la ministra mencionó: “No puedo controlar lo que el presidente Trump pueda hacer mañana; lo que sí podemos hacer es cumplir con los compromisos. Con el acuerdo o sin él, es nuestra obligación como país hacer que estas cosas pasen”.

“No controlamos qué pasa en el mundo ni qué decisiones toman los países; lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que cumplimos con tener mejores procesos, más ágiles y transparentes. Si necesitamos revisar una ley o modificar un reglamento, todo lo que ustedes han visto en el acuerdo lo vamos a hacer con o sin acuerdo”.

“O si Estados Unidos dispone que siempre le pone 50% a todo el mundo, por eso tenemos otros tratados disponibles; tenemos que estar siempre muy alertas a esa inteligencia de inversión y de comercio”. Agregó: “Espero que se mantenga firme, como se ha mantenido firme el DR-CAFTA, que sigue vigente, pero sabemos la volatilidad de los tiempos”.

La funcionaria brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa el 2 de febrero: