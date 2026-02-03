Productores de etanol de Guatemala y de EE. UU. reaccionan ante compromiso de compra y cuál será el papel del MEM

El compromiso asumido por Guatemala en el acuerdo comercial recíproco, de “hacer los esfuerzos” por comprar 50 millones de galones de etanol a EE. UU. al año, para implementar la mezcla de etanol en las gasolinas, ha generado reacciones de los productores de ambos países.

Este acuerdo se firmó el recién pasado 30 de enero del 2026.

Sin embargo desde mayo del 2025 se conoció que la importación de etanol en Guatemala era uno de los aspectos que varias autoridades y sectores de EE. UU. mencionaban cuando pidieron reducir la brecha agrícola que favorece a nuestro país.

En tanto, la mezcla de 10% de etanol en cada galón de gasolina, entrará en vigencia el 30 de junio del 2026, según el reglamento reformado, aunque ese período que se ha aplazado en varias ocasiones.

Producción local

El sector local tiene capacidad para producir 70 millones de galones de alcohol carburante y, aunque exportan a varios países, también pueden atender el mercado nacional, dijo recientemente Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (APAG).

Consultada este lunes 2 de febrero, acerca del compromiso asumido por Guatemala en el Acuerdo de Comercio Recíproco de procurar la compra de 50 millones de galones de etanol de EE. UU. anualmente, la ejecutiva expuso que, desde APAG, este es un aspecto que se ha analizado con atención y que debe leerse en su contexto.

Explicó que el acuerdo comercial menciona que Guatemala hará esfuerzos por adquirir etanol de Estados Unidos, lo cual considera coherente con una política pública que, a partir de su implementación el 30 de junio próximo, se rige por el principio de libre contratación y libre mercado, tal como lo establece el artículo 22 del Acuerdo Gubernativo 257-2025, que contiene el Reglamento General de la Ley del Alcohol Carburante, con las modificaciones de diciembre del 2025.

“Esto significa que no existe una obligación de compra ni un proveedor predeterminado. Los distribuidores podrán contratar etanol nacional o internacional, siempre que cumpla con los estándares de calidad, al mejor precio y bajo reglas de competencia abierta”, expresó Ancheta, y agregó que “en ese marco, el etanol de Estados Unidos representa una oportunidad comercial natural, considerando que es uno de los principales aliados comerciales de Guatemala y un proveedor relevante en el mercado internacional de biocombustibles”.

Otro punto expuesto por la directiva es que Guatemala es, en la actualidad, un productor competitivo de etanol, con una vocación exportadora y presencia en mercados exigentes. Derivado de ello, consideran que la apertura a importaciones, “lejos de ser una limitación, complementa el mercado, fortalece la seguridad de abastecimiento y permite que la transición al E10 se realice de manera ordenada, eficiente y en beneficio del consumidor final”.

Por aparte, Mark Wilson, presidente del Consejo de Granos y Bioproductos de los Estados Unidos (U.S. Grains & BioProducts Council), lo cataloga como un triunfo para los productores de dicho país, según expuso por medio de un comunicado emitido el 30 de enero.

Comentó que dicha organización “se complace en ver este triunfo para los productores de etanol estadounidenses y toda la industria agrícola de Estados Unidos, ya que allana el camino para un mayor acceso al mercado y genera una demanda inmediata de biocombustibles que beneficiará tanto a los exportadores y productores estadounidenses como a los consumidores guatemaltecos”.

Lea además: Estados Unidos está interesado en exportar etanol hacia Guatemala, de qué tipo de biocombustible podrían traer

Expuso, además, otros beneficios en el acuerdo comercial bilateral, indicando que el capítulo sobre biotecnología es significativo, porque establece que las regulaciones basadas en la ciencia y el análisis de riesgos serán la norma, y protege el comercio de cereales de regulaciones duplicadas y barreras no arancelarias para ingresar a Guatemala.

También aplauden la labor que la Administración del presidente Donald Trump y el representante comercial Jamieson Greer siguen realizando para conectar a sus productores de etanol con clientes de todo el mundo.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no respondió a las solicitudes de información respecto de lo mencionado por la ministra de Economía, Gabriela García.

La parte del etanol se encuentra en el Anexo 3 acerca de los compromisos, sección D sobre “Consideraciones y oportunidades comerciales”, y afirma que en el artículo quedó establecido que el país “hará el esfuerzo por comprar etanol estadounidense”, lo cual, expuso, no implica obligación de adquirir el producto desde EE. UU.

“Lo que vamos a hacer es conversar con Estados Unidos para avanzar, en su momento, en un proceso que quedó amplio, y así lo decidimos, porque no está amarrado ni nos obliga como país a comprar etanol”, expresó García.

Según la ministra de Economía, al negociar un aspecto tan importante, se busca que el país tenga el control sobre la negociación; es decir, que al dejar la ambigüedad, se obtiene una ventaja para que las autoridades puedan moverse a través de la coyuntura. “Se escogió de esa manera, pero esa ventana permite trabajar con el Ministerio de Energía y Minas a nuestro ritmo”, resaltó.

“El Mineco es solo un articulador; no es nuestra competencia, pero fue el MEM quien nos trasladó la información, y de ahora en adelante serán ellos quienes también le den seguimiento”, refirió la viceministra de Economía, Valeria Prado.

“No estamos obligados a comprar; tenemos libertad de mercado en Guatemala, y el país adquirirá el producto de donde sea más rentable hacerlo”, concluyó.

Con relación a empresas estadounidenses interesadas en vender etanol en Guatemala, las funcionarias aclararon que desconocen quiénes son, pero es una facultad del MEM, que es parte del proceso de llevar las bases para la negociación e implica una coordinación interinstitucional.

Etanol en la negociación para baja de aranceles

En mayo del 2025, el presidente de Agexport, Francisco Ralda, refiriéndose a las giras efectuadas a Washington para negociar, expuso que Estados Unidos pidió reducir la brecha agrícola en el marco de la negociación de aranceles, ya que Guatemala exporta más productos a ese país de los que le compra.

En ese entonces, el directivo mencionó que, en el USDA, entre otros puntos, pidieron que se agilice la implementación de la ley para importar etanol ya mezclado con el combustible, y que esta observación también se hizo en una de las cámaras empresariales, en donde, según el directivo, se notó bastante interés en exportar hacia Guatemala etanol ya mezclado con gasolina.