EE. UU. respalda la próxima implementación de la mezcla de etanol a gasolinas, pero algunos sectores aún tienen dudas

El viceministro de Minas e Hidrocarburos, Erwin Barrios, indicó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ya implementa acciones para la entrada en vigencia de la obligación de mezclar 10% de etanol con gasolinas el próximo 30 de junio.

Para ello, ya se tiene listo el registro de distribuidores, en el cual deben inscribirse los importadores y productores de etanol. En febrero próximo se iniciará la campaña de divulgación, y respecto de las gasolineras, expuso que estas tienen seis meses para prepararse.

Dudas en sectores

El viceministro de Energía dijo que aún hay sectores con dudas sobre la implementación, y uno de estos es el de expendios de gasolinas, el cual ya expresó sus inquietudes.

Según el funcionario, las gasolineras que cumplen con la normativa vigente en cuanto a su infraestructura no deben realizar modificaciones. Agregó que la mayoría ya están preparadas para expender esta mezcla, conforme a la norma técnica por la cual fueron autorizadas, lo que implica que deben haber hecho todo su trabajo de mantenimiento.

“Entendemos que algunas gasolineras podrían tener mantenimiento pendiente, y haremos todo el trabajo de inspección, acompañamiento y asesoría para que todas estén preparadas el 30 de junio”, agregó.

Barrios dijo que existen alrededor de 2 mil expendios y que son pocos los que no están ajustados a la norma, aunque no brindó cifras exactas.

La inspectoría se realiza regularmente, pero ahora se intensificará, focalizándose en los posibles expendedores con problemas de mantenimiento.

Otro punto mencionado por el viceministro, al ser consultado durante el foro, es que la mayoría del parque vehicular de Guatemala no tiene más de 20 años y el de motocicletas, no más de cinco, por lo que ambas unidades estarían aptas para el uso de etanol. Según el funcionario, los fabricantes de motos indican que sí lo son, pero los vendedores en el país opinan lo contrario.

Cree que más del 99% de los vehículos no tendrá problemas.

Sin embargo César Amézquita, gerente general de la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM), indicó que el sector no se opone al etanol, pero que su implementación debería ser opcional para el usuario. Señaló que hay unidades aptas para el uso de etanol, pero otras no lo son, y que, si el Gobierno insiste en la obligatoriedad sin reconocer posibles problemas, entonces debería respaldar a los usuarios que experimenten fallos.

Agregó que hay pruebas que indican que podrían subir los costos de mantenimiento por corrosión o sustitución de piezas.

Por su parte, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), dijo que el sector aún no está preparado y que comercializar gasolina con etanol no es lo mismo que vender gasolina pura. No se trata solo de mantenimiento, pues son características fisicoquímicas distintas que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos no contempla, explicó.

Agregó que el sector solicitó mesas técnicas sobre temas críticos para expendios y consumidores, pero estas no se han realizado. Considera que se deben establecer protocolos de transición, evaluar riesgos operativos y contar con un inventario nacional de estaciones aptas o con necesidad de ajustes.

Abastecimiento

Respecto del abastecimiento, el viceministro aseguró que el reglamento permite el libre mercado, por lo que también se puede importar.

“El etanol se produce en varios países; el más cercano es Estados Unidos. Entonces, se espera que una porción importante venga de ese país y otra parte la cubra el mercado interno, ambos en condiciones de libre competencia. El mercado interno puede conseguir o no pedidos, dependiendo de si es competitivo”, dijo el funcionario.

Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (APAG), dijo que el sector tiene capacidad para producir 70 millones de galones de alcohol carburante y que, aunque exportan a varios países, también pueden atender el mercado nacional.

La ejecutiva aseguró que el artículo 22 del reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 257-2025 brinda libertad de mercado, por lo que expresó: “Estamos listos para competir en igualdad de condiciones en beneficio del país. De hecho, ya competimos a nivel internacional, pues actualmente exportamos a Estados Unidos, Europa y México, entre otros países”, y refirió que el etanol local es muy cotizado a nivel mundial, ya que Guatemala es productor de etanol de alta calidad, con certificaciones de sostenibilidad y calidad reconocida internacionalmente.

Las exposiciones y declaraciones se dieron en el marco del foro “Diversificando la matriz energética vehicular con etanol”, organizado por AmCham Guatemala con el apoyo de U.S. Grains & Bioproducts Council (USGBC) y la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala.

Mayor comercio bilateral, dice EE. UU.

En la actividad participó Tocan McDaniel, encargado de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien mencionó que su país apoya la decisión de Guatemala de aplicar el mandato de mezclar 10% de etanol en la gasolina el 30 de junio del 2026.

“Estados Unidos es firme creyente de que el etanol interno y las importaciones pueden coexistir para fortalecer las cadenas de suministro, ampliar la seguridad energética y generar oportunidades para productos en ambos países”, dijo durante su discurso el diplomático, quien mencionó que Guatemala llegó “a un hito histórico” al establecer el marco que reglamenta la mezcla, y que define los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para introducir de manera segura y responsable el etanol en el suministro nacional de combustibles.

Agregó que este reglamento facilita la inversión y la aplicación de tecnología, al ofrecer claridad para los participantes, asegurar transparencia y definir las condiciones de supervisión requeridas.

El diplomático relacionó este paso con factores que se alinean con las prioridades de “América Primero”, como la creación de empleo y el crecimiento económico. “Como ha dicho el secretario Marco Rubio durante su primera visita a Guatemala en febrero del 2025: ‘América First’ o ‘Estados Unidos primero’ no quiere decir ‘Estados Unidos solo’. El programa E10 generará beneficios compartidos para Guatemala y los agricultores, rancheros y socios agroindustriales estadounidenses”, agregó.

“Con la mezcla de etanol, Guatemala no solo está mejorando la calidad de sus combustibles y modernizando su matriz energética, sino que también abre la puerta a un comercio bilateral más profundo y establece un precedente regional crucial para contar con alternativas energéticas más limpias y diversas”, dijo McDaniel.

Agregó que esta iniciativa “no solo mejora las relaciones comerciales, sino que también apoya la resiliencia económica y la integración energética en la región”, y que Guatemala se convierte en el primer país de América Central en adoptar la mezcla de 10% de etanol con gasolina.

Animó a todos los actores de la cadena de suministro a realizar las modificaciones necesarias para asegurar el lanzamiento exitoso del programa.