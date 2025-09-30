Asociaciones piden que el aplazamiento del etanol sirva para dialogar y prepararse

Mientras los sectores de motocicletas y de expendios de gasolina insisten en que la mezcla del 10% de etanol con gasolina debe ser opcional y no obligatoria, y que se les debe tomar en cuenta en el diálogo, la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala (ACR) considera que el plazo adicional de seis meses permitirá que todos los actores de la cadena de combustibles estén listos para implementar la política de forma ordenada.

Así reaccionaron algunas entidades al anuncio del ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, sobre la intención de reformar el reglamento de la Ley de Alcohol Carburante para aplazar la implementación de la mezcla, prevista inicialmente para el 1 de enero del 2026.

Aída Lorenzo, gerente de la ACR, mencionó que, según lo expresado por el Gobierno, se busca contar con seis meses más para que todos los actores del sector estén listos y se garantice una aplicación ordenada y con la calidad requerida. Agregó que esto es resultado de los espacios de diálogo y socialización que mantiene el Gobierno con los diferentes sectores.

“La sustitución de aditivos tóxicos y cancerígenos por un aditivo renovable y limpio en la gasolina es una decisión de Estado que sigue firme y en pie, lo que es positivo porque nos permitirá implementar una medida de reducción de emisiones establecida en nuestra NDC y compromisos internacionales en el sector transporte”, indicó Lorenzo.

Por su parte, César Amézquita, gerente general de la Asociación de Importadores de Motocicletas (Asim), expresó que esperan un diálogo positivo con el Estado. Consideró que, si el aplazamiento busca beneficiar a los guatemaltecos, lo apoyan, pero señaló que aún falta que el Estado se siente a dialogar con el sector de vehículos y con los consumidores.

La postura de la Asociación es que el uso de la mezcla debe ser opcional y no obligatorio. “Si un producto es tan bueno, no debería ser obligatorio, sino opcional y que el mercado decida”, afirmó Amézquita.

Añadió: “Si las intenciones del ministro y del Estado son acompañar de manera real este proceso, y si el producto final representa un beneficio económico y una decisión libre para los guatemaltecos, lo veríamos con buenos ojos. Esperamos que nos convoquen para dialogar”.

Indicó que tienen conocimiento de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sigue en diálogo con los sectores importadores de hidrocarburos y el productor de etanol, y que, según la Secretaría Privada de la Presidencia, una vez alcanzados los consensos con ellos, se incluirá a los demás sectores.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), cuestionó que el anuncio de la prórroga se haya hecho sin consultar a todos los sectores involucrados, incluidas las gasolineras.

La Ageg reitera su posición de que la mezcla de etanol no debe ser obligatoria, ya que considera que se vulnera el derecho del consumidor al no ofrecer alternativas.

Meléndez agregó que desconocen los ajustes al reglamento, pero han insistido en discutir si el uso de la mezcla es compatible con el parque vehicular actual del país.

Lea también: La aplicación del etanol a las gasolinas se aplazó por un año, según disposición ministerial, en el 2024

10 aspectos que cambian con nuevo reglamento y sus reformas

El nuevo reglamento para la Ley del Alcohol Carburante, que incluye la mezcla de etanol con gasolinas, fue puesto en vigencia en el 2023, pero ha tenido aplazamiento y reformas: