A favor y en contra, los argumentos alrededor del etanol y su uso en Guatemala

El sector de importación de vehículos nuevos indica que no tiene problemas, porque las unidades que traen al país están acondicionadas de tal forma que toleran una mezcla hasta del 10% de etanol, expuso Jean Pierre Devaux, director de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (Aidva).

Explicó que, respecto de los autos nuevos importados —en un promedio variable según marcas y origen—, los modelos de 15 a 20 años ya vienen acondicionados para operar con mezcla de 10% de etanol, por lo tanto, los modelos desde el 2006 no deberían tener problemas.

Manual del usuario

Sobre si las unidades requieren algún certificado, el ejecutivo explicó que no es necesario, sino que los manuales del usuario deben indicarlo.

Respecto de la obligatoriedad, expresó que esta afecta el libre comercio o la libre elección del consumidor. No obstante, expuso que si el gobierno determina que esta es la opción que favorece a todos los guatemaltecos, la aceptarán si existen análisis, consensos y pruebas específicas que lo demuestren.