Estados Unidos está interesado en exportar etanol hacia Guatemala y de qué tipo de biocombustible podrían traer

Explica que el interés de exportar hacia Guatemala sin embargo, desconoce si importar etanol a Guatemala era una solicitud efectuada en las conversaciones o negociaciones para la rebaja de aranceles impuestos por EE. UU. a productos guatemaltecos.

El ejecutivo participó el 20 de enero del 2026 en el Foro ¿Guatemala está preparada para el uso de etanol?, impulsado por Amcham, dicho Consejo y APAG. En ese momento aún no se había firmado ni divulgado el Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, que incluye el compromiso asumido por Guatemala de procurar comprar 50 millones de galones de etanol estadounidense al año.

¿Cuál es el interés de importar al mercado de Guatemala y qué tipo de etanol sería?

El Consejo es una asociación o una gremial sin ánimo de lucro que representa a productores, a empresas, a diferentes actores dentro de los Estados Unidos involucrados en la producción de granos, específicamente maíz, cebada, sorgo, pero también desde hace algunas décadas se ha iniciado con la producción de etanol.

Los biocombustibles pueden tener diferentes materias primas.

En el caso de Guatemala, el etanol se produce a base de caña de azúcar y de melazas; en el caso de Estados Unidos, es principalmente a base de maíz.

La producción en Estados Unidos data de hace más de 100 años; sin embargo, a partir de 1970 aproximadamente es que empieza un desarrollo grande y más importante de la producción y uso de biocombustibles, específicamente etanol.

En ese sentido, la producción de etanol de Estados Unidos ha crecido considerablemente desde la década de los 70, aún más y con mucho mayor fortaleza a partir de mediados de la década del 2000, cuando una serie de políticas favorecieron el uso de biocombustibles con mezcla de gasolina.

Hoy en día también ha crecido la exportación y el comercio de etanol desde los Estados Unidos y son más de 50 países a los cuales exporta etanol, ya sea etanol como combustible o etanol industrial.

Y en ese sentido, hay un interés también de los productores de Estados Unidos de poder seguir ampliando los mercados o a los países a los cuales se puede incrementar ese comercio.

En el caso de Guatemala ¿ya analizaron qué tipo de etanol podrían traer?

En el caso de Estados Unidos, la mayoría del etanol es de maíz. El etanol puede llegar a tener diferentes especificaciones. Hay un punto importante cuando uno habla de este producto: es que, al final, la molécula del etanol es exactamente la misma sin importar cuál es la materia prima.

La molécula final, o sea, etanol de caña, de sorgo, de maíz o de cualquier otra materia prima que se haya producido, es exactamente lo mismo. Lo que puede haber es diferencias en el proceso de producción.

Estados Unidos surte etanol a todos sus estados al interior, pero también exporta a más de 50 países. Cada uno de estos países, dependiendo del mercado, tiene unas reglamentaciones o unas especificaciones diferentes.

Estas especificaciones tienen que tomar en cuenta el contenido de agua, intensidad de carbono, y lo que la industria de etanol de los Estados Unidos ha venido desarrollando durante muchos años es un proceso de maduración y de adaptación, y está en capacidad de surtir cualquier especificación que se requiera, dependiendo del mercado que así lo establezca.

¿Guatemala qué tipo de etanol está requiriendo? Además, cuando se estaba discutiendo el reglamento (de alcohol carburante para la mezcla de etanol con gasolina), algunos empezaron a plantear dudas acerca de que se estaba dando prioridad a la producción nacional y que Estados Unidos tenía dudas sobre eso porque estaba interesado en importar. ¿Ya analizaron dicho reglamento y si les da esa apertura para poder importar a Guatemala?

Hemos visto recientemente en muchos países, incluyendo algunos de los estados en Estados Unidos, un avance hacia unos estándares de baja intensidad de carbono.

En el caso de Guatemala, la reglamentación que el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha venido desarrollando considera diferentes tipos de etanol, como etanol avanzado y el convencional, que para el caso de Guatemala se refiere a la intensidad de carbono que pueda llegar a tener ese etanol o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estados Unidos exporta a más de 50 países. Muchos de estos tienen unos estándares similares a los que en este momento Guatemala está solicitando. Hay producción para satisfacer los diferentes niveles de intensidad de carbono que se requiera, y estaría en capacidad y en disponibilidad de poder exportar hacia Guatemala.

Al final, al ser un libre mercado, será una competencia también por poder ofrecer un producto de calidad y un producto a buen precio. En ese sentido, no vemos que haya un impedimento para que etanol de Estados Unidos pueda llegar a Guatemala; es más, lo vemos como una oportunidad.

¿Analizaron el reglamento, si da prioridad al mercado local de Guatemala?

El reglamento como tal no da la prioridad al mercado nacional (de Guatemala). Solo establece unos estándares de calidad, pero es muy similar a lo que otros países, a los cuales Estados Unidos en este momento exporta, han establecido en niveles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e intensidad de carbono.

¿Importadores de hidrocarburos en Guatemala ya se comunicaron con los productores estadounidenses para adquirir etanol?

Hemos tenido conversaciones y, sobre todo, discusiones técnicas en espacios como el día de hoy (en el foro), en donde también hemos compartido la experiencia que los productores en Estados Unidos tienen al respecto, y, al ser un libre mercado, ha habido, digamos, exposiciones y discusiones más técnicas.

Desde el Consejo, nosotros no entramos en temas comerciales. Algunos de nuestros miembros, efectivamente, están interesados en poder establecer esas relaciones comerciales con Guatemala. Hemos tenido relaciones desde hace muchos años con Guatemala y con muchos otros países de Centroamérica que están considerando el uso de etanol.

Cuando Guatemala llegó a negociar los nuevos aranceles recíprocos impuestos por EE. UU. en el 2025, dijeron que Guatemala tenía superávit en exportarle productos agrícolas y lo que querían era apertura para balancear ese comercio y que incluyera etanol. ¿Sabe algo al respecto?, ¿se dio esa plática?

En temas comerciales bilaterales, nosotros no participamos, pero sí vemos una muy buena oportunidad de seguir expandiendo el comercio de etanol a nivel mundial.

La producción ha venido incrementando. Es interés de los productores en Estados Unidos poder diversificar sus mercados, y el etanol es una opción que hoy en día no existe en el comercio bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, y que es una nueva opción y oportunidad que se puede abrir. Hay interés en poder complementar y en poder suministrar esa producción doméstica que existe hoy en día en un mercado de libres condiciones.

El interés de los productores en Estados Unidos es siempre ver dónde hay nuevos mercados y sectores donde se pueda utilizar el etanol. Veíamos que se puede usar para vehículos o motocicletas. También hay discusiones que se están dando en Estados Unidos y en muchas partes del mundo acerca del uso de alcohol o de biocombustibles en combustibles de aviación sostenible, o en combustibles marítimos o en usos industriales.

Constantemente, en la producción en Estados Unidos está habiendo opciones y oportunidades para ampliar el comercio, las exportaciones y lograr una mayor complementariedad.