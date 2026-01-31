Estos son algunos de los compromisos que asumió Guatemala con EE. UU. en comercio, ambiente y seguridad

Con la firma del Acuerdo de Comercio con Estados Unidos, con la que se logró exención del arancel del 10%, Guatemala también asume más de diez compromisos en diferentes temáticas.

El documento fue firmado el viernes 30 de enero, y restablecerá el arancel de 0% para el 70% de las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos, aseguró el gobierno.

Dicho acuerdo entrará en vigor 30 días después de que ambos países se notifiquen por escrito la finalización de sus respectivos procedimientos legales aplicables, o en cualquier otra fecha que decidan, según establece el mismo documento.

Contiene diversos compromisos que Guatemala deberá cumplir.

Eliminación de barreras no arancelarias

Guatemala se compromete a eliminar, reducir o hacer automáticas licencias de importación para bienes estadounidenses.

Entre otros el reconocimiento automático de autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para comercialización de dispositivos médicos como prueba suficiente para autorizar dispositivos médicos en Guatemala y otros documentos.

Para productos farmacéuticos Guatemala deberá reconocer la autorización de la FDA como válida para registro sanitario en Guatemala.

Para alimentos reconocerá las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de EE. UU. cumplen automáticamente con los requisitos guatemaltecos y aceptar certificaciones oficiales del Gobierno de EE. UU. para alimentos y productos agrícolas.

Acceso preferencial a productos agrícolas

Guatemala debe garantizar acceso no discriminatorio o preferencial a productos agrícolas de EE. UU., aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en ciencia y riesgo. Además de no adoptar estándares de terceros países que perjudiquen exportaciones estadounidenses.

Propiedad intelectual más estricta

Se compromete a ratificar e implementar tratados internacionales de propiedad intelectual, reforzar sanciones civiles, penales y aduaneras contra piratería y falsificación, así como acciones contra infracciones de derechos de autor y marcas, incluso en el entorno digital.

Compromisos laborales y ambientales

Guatemala deberá prohibir importaciones producidas con trabajo forzoso. No debilitar leyes laborales para atraer comercio o inversión.

Además, fortalecer y hacer cumplir la legislación ambiental.

Comercio digital y tecnología

No imponer impuestos digitales discriminatorios a empresas de EE. UU., garantizar libre flujo transfronterizo de datos, o exigir transferencia de tecnología, código fuente o algoritmos como condición para operar, no aplicar aranceles a transmisiones electrónicas.

Alineamiento en seguridad económica y nacional

Se compromete a replicar restricciones comerciales de EE. UU. contra terceros países cuando afecten seguridad económica o nacional, restringir operaciones con empresas sancionadas por EE. UU.

Mandato obligatorio de etanol (E10)

Compromiso de implementar un mandato obligatorio E10 (mezcla de 10 % de etanol en gasolinas y se compromete a la compra de al menos 50 millones de galones anuales de etanol estadounidense.