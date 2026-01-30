Guatemala y EE. UU. firman acuerdo que incluye eliminación del 10% de arancel para diversos productos guatemaltecos

El Gobierno de Guatemala informó este viernes 30 de enero que el país firmó el Acuerdo Recíproco de Aranceles con Estados Unidos de América, como resultado de un proceso de negociación intenso, riguroso y de alto nivel.

El Acuerdo Recíproco de Aranceles no sustituye el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), que continúa vigente como el marco fundamental de la relación comercial entre ambos países. Por el contrario, lo complementa y fortalece, al profundizar la cooperación bilateral, actualizar disciplinas del comercio moderno y dar estabilidad y certidumbre al comercio bilateral, remarcó.

"Hoy fortalecemos la relación con nuestro principal socio comercial, sobre la base de los intereses compartidos entre Guatemala y Estados Unidos", destacó.

Afirmó que, con esta acción, Guatemala se posiciona como una nación que da certeza y es capaz de diseñar e implementar estrategias para adaptarse al entorno cambiante del comercio global.

“Este logro es fruto de un trabajo político-diplomático y técnico-comercial riguroso. Estamos orgullosos de lo alcanzado, ya que se traducirá en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar para todos los guatemaltecos”, puntualizó la ministra de Economía, Gabriela García.

En términos de acceso a mercados, el equipo de gobierno que negoció este acuerdo logró que el 70.4% de las exportaciones guatemaltecas ingresen con un arancel de 0% a Estados Unidos.

“Avanzamos hacia una economía más abierta, previsible y competitiva, impulsando la confianza internacional y contribuyendo al bienestar del pueblo digno de Guatemala”, afirmó el Gobierno.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, firmaron este viernes el Acuerdo de Comercio Recíproco.

Incluye eliminación del 10% de arancel para diversos productos guatemaltecos.

Este acuerdo que firmamos hoy abre nuevas oportunidades para la economía de Guatemala y nos posiciona como un socio estratégico en la región. 🇬🇹🤝🇺🇸 pic.twitter.com/sWez7BX8Pg — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 30, 2026

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó en un boletín acerca de la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco con Guatemala.

Añadió que el Representante Comercial, Jamieson Greer, y la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, firmaron el acuerdo entre ambos países.

“El liderazgo del presidente Trump está forjando un nuevo rumbo para el comercio que promueve la colaboración y la prosperidad en América Latina, fortaleciendo aún más la economía estadounidense, apoyando a los trabajadores estadounidenses y protegiendo nuestros intereses de seguridad nacional”, declaró el embajador Greer según el comunicado.

“La firma hoy de otro Acuerdo sobre Comercio Recíproco en el Hemisferio Occidental aborda las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses, amplía y consolida los mercados para las exportaciones estadounidenses y fortalece los lazos económicos estratégicos en el Hemisferio Occidental”, expresó el funcionario estadounidense.

“Quiero reconocer a Guatemala por su firme compromiso con el comercio recíproco con Estados Unidos. Este Acuerdo se basa en nuestra larga relación comercial y el interés compartido en fortalecer las cadenas de suministro regionales”, agregó Greer.

Delegación pública-privada hoy desde Washington DC, celebran el gran logro para el país de la firma del acuerdo para eliminar los aranceles de las exportaciones guatemaltecas hacia los Estados Unidos #GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/SwL8dmqSHv — FUNDESA (@FUNDESA) January 30, 2026

