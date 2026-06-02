Ciudad de Guatemala registró temperaturas de hasta 32.6 °C durante la ola de calor que llevó a Zacapa a 42.6 °C

Mientras la Ciudad de Guatemala superó los 32 °C en varias jornadas de mayo, en La Fragua, Zacapa, el termómetro alcanzó los 42.6 °C. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que estas condiciones formaron parte de una ola de calor que afectó principalmente al oriente y norte del país.

El director de la institución, Edwin Rojas, explicó que la persistencia de temperaturas extremas permitió confirmar la ocurrencia de este fenómeno, cuyos mayores impactos se concentraron en el oriente del país, así como en sectores del norte desde varias semanas atrás.

"Sí, en efecto, nuestro país ha registrado una ola de calor única al momento, en donde se pudieron observar temperaturas de hasta 42.6 °C, principalmente en la región de La Fragua, Zacapa, también en Camotán, Pasabién y Panzós, Alta Verapaz", indicó el 1 de junio al respecto de las condiciones que marcaron el clima a finales de abril y durante mayo.

De acuerdo con Rojas, los registros obtenidos permitirán comparaciones con los datos históricos comprendidos entre 1991 y 2000, lo que confirma la magnitud de las temperaturas registradas entre finales de abril y mayo últimos.

"Estos datos nos permiten comparar con el histórico anterior, de 1991 al año 2000, y en ese sentido podemos confirmar una ola de calor pasada. En este momento no hay indicios de que eso pueda volver a pasar", afirmó.

"Como podrá darse cuenta, ninguna de estas temperaturas supera los récords históricos que nosotros tenemos", aseguró.

Sin embargo, aunque las temperaturas han comenzado a disminuir con el avance de la temporada lluviosa, el Insivumeh prevé que durante la primera semana de junio aún se registren máximas entre 34 y 38 °C en Petén, el Caribe, la Franja Transversal del Norte, Oriente y la región del Pacífico.

Mientras tanto, para el Altiplano Central y Occidente se esperan valores entre 22 y 30 °C.

El Insivumeh ya había confirmado una ola de calor el 29 de abril, cuando se registraron tres días continuos con temperaturas extremas. En ese período, Zacapa, Petén y San Marcos registraron entre 38 y casi 40 °C.

Temperaturas extremas en Zacapa

Los registros meteorológicos preliminares de mayo de 2026 reflejan que La Fragua, Zacapa, experimentó algunas de las condiciones más calurosas del país.

Durante ese mes, la temperatura máxima promedio fue de 39.2 °C. Pero los valores más elevados alcanzaron los 42.6 °C el 2 de mayo y muy parecido, días después, 42.4 °C el 7 de mayo, evidenciando la intensidad del calor que afectó principalmente al oriente del territorio nacional.

Estos valores se situaron por encima de los promedios habituales y se registraron en un contexto de temperaturas elevadas en buena parte del país.

Los parámetros del termómetro no fue lo único que generó la percepción de un ambiente más cálido. Los informes meteorológicos muestran que hubo una disminución de la humedad relativa, mayor brillo solar y una reducción de la nubosidad durante varios días.

También hubo variaciones y la velocidad del viento tendió a disminuir en distintas regiones, condiciones que todas juntas han favorecido a una mayor sensación térmica y una exposición más intensa a la radiación solar.

FOTOGALERÍA La Fragua, Zacapa, uno de los lugares más calurosos del país con registros históricos de más de 42.5 grados centígrados Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

La capital también registró jornadas de calor

Aunque las temperaturas más extremas se concentraron en el oriente del país, la Ciudad de Guatemala también experimentó condiciones cálidas durante mayo.

Los registros en la capital muestran que en la Estación Central del Insivumeh, ubicada en la zona 13, la temperatura máxima promedio fue de 29.4 °C.

Los datos evidencian que, pese al establecimiento gradual de la temporada lluviosa, las temperaturas máximas se mantuvieron elevadas durante gran parte del mes. De los 27 días con registros disponibles, nueve alcanzaron o superaron los 30 °C.

La temperatura más alta se reportó de 32.6 °C el 18 de mayo, de acuerdo con los informes de la institución que luego vuelven a verificarse para mediciones históricas.

Otras jornadas con temperaturas elevadas fueron el 7 de mayo, cuando se registraron 31.5 °C; el 19 de mayo, con 31.2 °C; y los días 11, 14, 16, 21, 22 y 23 de mayo, cuando los valores oscilaron entre 30.1 y 30.9 °C.

Según datos históricos del Insivumeh, una de las temperaturas más altas registradas en Guatemala ocurrió en mayo de 1998, cuando el termómetro en Zacapa alcanzó los 43 °C.

Junio tendrá lluvias, pero calor persistente

La perspectiva climática de junio del Insivumeh indica que el mes estará marcado por la época lluviosa, aunque con acumulados por debajo de lo normal en algunas regiones excepcionales, temperaturas superiores al promedio y el desarrollo de la temporada ciclónica en el Atlántico.

El informe prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren entre la segunda y tercera semana de junio en gran parte del territorio nacional.

Además, los modelos internacionales muestran una transición hacia condiciones asociadas a El Niño con una probabilidad del 98 %. Aunque la perspectiva climática no atribuye directamente los escenarios previstos a este fenómeno, ambos elementos coinciden dentro de las proyecciones para las próximas semanas.

Pese al incremento esperado de las lluvias, el Insivumeh prevé que las temperaturas continúen por encima de los valores normales en distintas regiones del país durante junio.

El Insivumeh prevé temperaturas que propicien condiciones cálidas en varias regiones de Guatemala durante junio de 2026, de acuerdo con los modelos climáticos NextGen. (Foto Prensa Libre: cortesía Insivumeh)

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