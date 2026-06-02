Insivumeh alerta por lluvias y tormentas en Guatemala ante el acercamiento de una onda del este

La pronosticadora Ana Pérez advierte sobre el desplazamiento de una onda del este sobre Centroamérica, lo cual podría afectar las condiciones climáticas en Guatemala e incrementar las lluvias en algunos sectores del territorio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que prevalece la inestabilidad atmosférica, la cual produce nublados con lluvias durante la mañana de este 2 de junio.

Se espera que en horas de la tarde mejore el tiempo; sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en occidente y la bocacosta.

Pérez prevé que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la Franja Transversal del Norte y en occidente.

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“Debido al fuerte calentamiento que se mantiene en el territorio nacional, podrían presentarse tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo”, dice Pérez.

En las últimas 24 horas, se reportan acumulados de lluvia de 26.6 milímetros en Chiquimula, 18.2 milímetros en Alta Verapaz, 15.1 milímetros en Guatemala y 15 milímetros en Petén.

El Insivumeh pronostica que las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 37 grados en la bocacosta y el Pacífico, así como oscilar entre 34 y 36 grados en las regiones del norte.

En occidente y el altiplano central, las temperaturas máximas podrían variar entre 26 y 30 grados.

Daños por las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registra una inundación en el mercado municipal de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Personal municipal y los Bomberos Municipales Departamentales auxilian a los afectados.

#AltaVerapaz Se registró una inundación en el Mercado Municipal de Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Personal municipal y de @ASONBOMDGT realizaron acciones en beneficio de las personas afectadas.



Fotografía: Sistema CONRED. pic.twitter.com/jymoP0ALht — CONRED (@ConredGuatemala) June 2, 2026

En el kilómetro 179 de la ruta departamental Chiquimula 1 se reporta un deslizamiento, donde trabajan la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

La Conred informó sobre la caída de un árbol en el kilómetro 171 de la ruta al Atlántico, en la aldea Mayuelas, Gualán, Zacapa.

#ElProgreso Se registra un deslizamiento en el kilómetro 66, CA-9, Guastatoya, El Progreso. El Sistema CONRED, coordina trabajos de limpieza en el lugar, personal de @ProvialOficial y @PNCdeGuatemala regulan el tránsito en el área.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/whvf8lDDdA — CONRED (@ConredGuatemala) June 2, 2026

En el kilómetro 66 de la ruta CA-9 se reporta un deslizamiento que obstaculiza el carril derecho, en Guastatoya, El Progreso.

El Insivumeh advierte que el acercamiento de la onda del este número 4 favorecerá lluvias constantes y tormentas eléctricas en la mayor parte del país durante esta semana y los próximos días.

Además, subraya que junio es históricamente el mes más lluvioso en Guatemala, seguido de septiembre.

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