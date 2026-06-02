Insivumeh alerta por lluvias y tormentas en Guatemala ante el acercamiento de una onda del este

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Insivumeh alerta por lluvias y tormentas en Guatemala ante el acercamiento de una onda del este

Mientras junio inicia con condiciones de inestabilidad atmosférica, el Insivumeh advierte que una onda del este favorecerá lluvias y tormentas en Guatemala. En las últimas horas, las precipitaciones ya han provocado inundaciones y deslizamientos en algunos sectores.

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Lluvias en Guatemala onda del esta 2 de junio

El Insivumeh alertó sobre el acercamiento de una onda del este que podría incrementar las lluvias en Guatemala este 2 de junio. Además, no se descartan tormentas con viento fuerte y posible caída de granizo en algunas regiones. (Foto Prensa Libre: Conred).

La pronosticadora Ana Pérez advierte sobre el desplazamiento de una onda del este sobre Centroamérica, lo cual podría afectar las condiciones climáticas en Guatemala e incrementar las lluvias en algunos sectores del territorio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que prevalece la inestabilidad atmosférica, la cual produce nublados con lluvias durante la mañana de este 2 de junio.

Se espera que en horas de la tarde mejore el tiempo; sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en occidente y la bocacosta.

Pérez prevé que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la Franja Transversal del Norte y en occidente.

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“Debido al fuerte calentamiento que se mantiene en el territorio nacional, podrían presentarse tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo”, dice Pérez.

En las últimas 24 horas, se reportan acumulados de lluvia de 26.6 milímetros en Chiquimula, 18.2 milímetros en Alta Verapaz, 15.1 milímetros en Guatemala y 15 milímetros en Petén.

El Insivumeh pronostica que las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 37 grados en la bocacosta y el Pacífico, así como oscilar entre 34 y 36 grados en las regiones del norte.

En occidente y el altiplano central, las temperaturas máximas podrían variar entre 26 y 30 grados.

Daños por las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registra una inundación en el mercado municipal de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Personal municipal y los Bomberos Municipales Departamentales auxilian a los afectados.

En el kilómetro 179 de la ruta departamental Chiquimula 1 se reporta un deslizamiento, donde trabajan la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

La Conred informó sobre la caída de un árbol en el kilómetro 171 de la ruta al Atlántico, en la aldea Mayuelas, Gualán, Zacapa.

En el kilómetro 66 de la ruta CA-9 se reporta un deslizamiento que obstaculiza el carril derecho, en Guastatoya, El Progreso.

El Insivumeh advierte que el acercamiento de la onda del este número 4 favorecerá lluvias constantes y tormentas eléctricas en la mayor parte del país durante esta semana y los próximos días.

Además, subraya que junio es históricamente el mes más lluvioso en Guatemala, seguido de septiembre.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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