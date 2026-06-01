Del calor de 41 grados a lluvias intensas: lo que prevé el Insivumeh para Guatemala del 1 al 5 de junio

El boletín de condiciones climáticas elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierte que las lluvias previstas entre el 1 y el 5 de junio se asocian con el paso de ondas del este y la inestabilidad atmosférica en ambos litorales.

La institución científica explica que las lluvias persistirán durante la tarde y la noche. En las primeras horas de la mañana se prevén áreas con niebla o neblina.

El ambiente cálido y húmedo, con pocas nubes, aumentará durante la tarde.

El Insivumeh alerta de que las condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo de tormentas locales severas, lo que podría generar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

En la región del Pacífico se pronostican lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Además, el Insivumeh informa sobre la probabilidad de lloviznas y lluvias en Petén, Alta Verapaz, la región del Caribe y la Franja Transversal del Norte.

Temperaturas máximas por región