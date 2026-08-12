Rodolfo Xoy Córdova asume como viceministro encargado de Minería e Hidrocarburos del MEM

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este miércoles 12 de agosto sobre el nombramiento de Rodolfo Guillermo Xoy Córdova como viceministro de Energía y Minas, encargado del Área de Minería e Hidrocarburos.

Según la información divulgada por la cartera, Xoy Córdova es ingeniero mecánico y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Ministerio de Energía y Minas. Se ha especializado en regulación, comercialización y análisis económico del sector de hidrocarburos.

En un comunicado se informó que, el funcionario se ha desempeñado en la Dirección General de Energía como subdirector de Comercialización, jefe del Departamento de Análisis Económico y coordinador de la Sección de Estadística de ese departamento.

De acuerdo con el perfil difundido por el ministerio, también ha participado en el acompañamiento y asesoría del proyecto de lanzamiento de etanol en Guatemala y en la modernización del sistema de monitoreo de precios.

Su experiencia incluye la coordinación de la fiscalización y autorización de estaciones de servicio y plantas de almacenamiento, así como el diseño y la implementación del boletín estadístico oficial del sector.

El MEM señala que Xoy Córdova estará enfocado en la política energética nacional, la fiscalización del mercado, la eficiencia operativa y la seguridad del suministro.

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