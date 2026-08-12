Picop con menores que iban a encuentro deportivo cae a barranco y deja una adolescente muerta

Un picop en el que viajaban más de 17 personas, en su mayoría menores de edad que se dirigían a un encuentro deportivo, cayó este miércoles 12 de agosto a un barranco de unos 70 metros de profundidad en el caserío La Vega, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. El accidente dejó 17 heridos y una adolescente de 14 años fallecida.

Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Tejutla y Sipacapa se movilizaron al lugar para rescatar y atender a los afectados.

Los socorristas estabilizaron a los heridos y los trasladaron al Centro de Atención Permanente (CAP). Varios fueron remitidos a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar murió una adolescente de 14 años, por lo que los socorristas coordinaron con las autoridades correspondientes.

Según la información disponible, los ocupantes del picop se dirigían a un encuentro deportivo, aunque se desconoce qué deporte practicarían. Tampoco se ha establecido si los menores pertenecen a un centro educativo o a otra organización.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y la identidad de la persona que conducía el picop.

🚨 Accidente de tránsito 🚨



Caserío La Vega, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, vehículo tipo pickup se precipita a un barranco de de 70 metros de profundidad, el mismo transportaba 17 personas, en su mayoría menores de edad que se dirigían a un encuentro deportivo, elementos… pic.twitter.com/Eg5p4da3lz — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 12, 2026

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