Inicia la temporada de huracanes 2026 y EE. UU. explica cómo se desarrollará en el Atlántico y el Pacífico

Las autoridades estadounidenses han dado por iniciada la temporada de huracanes del 2026 y han señalado previsiones optimistas para zonas como el Atlántico, ya que afirman que se prevé una actividad inferior al promedio.

Sin embargo, las autoridades pidieron a la población no bajar la guardia, pues algunos de los fenómenos que en un inicio parecían tranquilos se convirtieron en fuertes ciclones tropicales, y citaron el caso del huracán Andrew, de 1992.

Según las estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la región del Atlántico podría recibir hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre hasta el 30 de noviembre.

La NOAA señala que el motivo por el cual se prevé una menor cantidad de fenómenos naturales en el Atlántico es la inevitable aparición del fenómeno de "El Niño".

Según declaraciones de la meteoróloga Haiyan Jiang, profesora de la Florida International University, aunque el panorama parece más tranquilo que en otros años, es importante mantenerse atentos a fenómenos que pueden cambiar bruscamente de intensidad.

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🌀La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 comienza oficialmente hoy, 1 de junio. La @NOAA pronostica un 55% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal, con 8-14 tormentas nombradas, 3-6 huracanes y 1-3 huracanes mayores (categoría 3 o superior). pic.twitter.com/CWevw9HYne — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 1, 2026

"Tenemos algunos ejemplos de años anteriores, como en 1992, cuando el huracán Andrew tocó tierra en el sur de Florida, específicamente en Homestead, y causó daños enormes. Ese fue un año por debajo del promedio", señaló Jiang.

La baja actividad en el Atlántico contrasta con lo que las autoridades prevén para el Pacífico, ya que, debido al fenómeno de "El Niño", podrían aparecer más ciclones.

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Prepárese para esta temporada de huracanes... 🔹Entienda su riesgo ante los huracanes y comience a prepararse con anticipación.

🔸Prepare un kit de suministros para desastres y un plan de emergencia personal, familiar y para mascotas. pic.twitter.com/wJpz7ssrTi — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 1, 2026

En concreto, las autoridades prevén entre 15 y 22 tormentas con nombre y entre 9 y 14 huracanes en la zona oriental. También se esperan entre 5 y 13 ciclones tropicales en la región central.

La NOAA afirma que México suele ser uno de los países más afectados por esta temporada, y que este año otra zona que podría verse afectada es Hawái.

Hawái, según la NOAA, contará por primera vez con avisos y advertencias de marejada ciclónica en sus principales islas.

También se prevé que otras zonas resulten afectadas por la temporada de huracanes, como Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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