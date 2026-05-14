Cómo el fenómeno de “El Niño” podría impactar en la temporada de huracanes en EE. UU.

Diferentes organizaciones han alertado sobre las consecuencias que habrá este año debido al fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, el cual no solo amenaza a millones de personas, sino que también fortalecerá la temporada de huracanes.

De acuerdo con CNN, una reciente actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA señala que hay altas probabilidades de que “El Niño” afecte la temporada de huracanes en Estados Unidos y en varias regiones de Centroamérica y del mundo.

Además, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirma que “El Niño” alcanzaría su punto máximo a finales del 2026.

En concreto, se espera un aumento de precipitaciones en el sur, lo que puede traducirse en inundaciones, así como un déficit de lluvias en Centroamérica y el norte de América.

CNN detalla que “El Niño” no solo traerá sequías y olas de calor en algunas regiones, sino también lluvias torrenciales e inundaciones.

Incluso, el fenómeno meteorológico podría frenar la temporada de huracanes prevista en el Atlántico.

Según el medio, este fenómeno tiende a generar condiciones que frenan las tormentas en el Caribe y el Atlántico tropical.

Por otro lado, en el Pacífico central y oriental, puede haber más amenazas tropicales, sobre todo en áreas como Hawái y el suroeste de EE. UU.

Durante la temporada de invierno, de acuerdo con el medio, podrían verse con mayor intensidad las consecuencias de “El Niño” en Estados Unidos, sobre todo en el norte del país y hasta el oeste de Canadá y Alaska.

Inseguridad alimentaria

La ONU también se pronunció sobre los efectos que tendrá “El Niño” respecto de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

Según la organización, el fenómeno amenazará a millones de personas vulnerables. Además, podría haber un alza de precios a finales de año, lo que agravaría la situación global.

“Los fenómenos climáticos extremos seguirán ocurriendo, pero podemos evitar que desencadenen crisis humanitarias. Combinando seguros, crédito y servicios financieros digitales, ayudamos a gobiernos y comunidades a resistir sequías, inundaciones y tormentas”, explicó la directora regional del Programa Mundial de Alimentos, Lena Savelli.

Respecto de las cifras, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) indicaron que más de 33 millones de personas padecen hambre y se verán afectadas por “El Niño”.

También hay 167 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria de moderada a grave, y más de 181 millones no pueden pagar una dieta saludable en América.

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