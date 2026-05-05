Temporada de huracanes 2026: cuándo inicia en Guatemala y qué se espera en Pacífico y Atlántico

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Insivumeh informaron este martes 5 de mayo, en conferencia de prensa, sobre la temporada de tormentas tropicales, huracanes y lluvias para el 2026.

Edwin Rojas, director del Insivumeh, indicó que durante la época de lluvias se registran tormentas tropicales y huracanes, e hizo un recuento de la temporada del 2025.

Indicó que en el referido año, en el Atlántico norte se registraron 13 tormentas tropicales, cinco huracanes y cuatro huracanes mayores.

Rojas explicó que para el 2026 el pronóstico indica que la temporada iniciará el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

Se prevé un comportamiento ligeramente menos activo en estos fenómenos en el Atlántico norte y más activo en el Pacífico oriental.

En el Atlántico norte se prevé entre 11 y 15 tormentas, entre cuatro y siete huracanes, y entre uno y tres huracanes mayores.

Mientras que en el Pacífico oriental podría haber entre 16 y 20 tormentas, entre ocho y 10 huracanes y entre tres y cinco huracanes mayores.

Dijo que estos fenómenos no siempre manifiestan sus efectos en el territorio nacional.

Época de lluvia y canícula

Para este año se prevé una época lluviosa con comportamiento atípico, caracterizada por un inicio anticipado en distintas regiones.

La canícula sería a mediados de junio e inicios de julio, con tendencia a ser prolongada y con precipitaciones por debajo de lo habitual; estas condiciones están asociadas a la posible transición hacia el fenómeno de El Niño, con una probabilidad del 88%.

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La canícula se define como un período de disminución de los niveles de lluvia y aumento de la temperatura; se presenta generalmente entre finales de junio, julio y hasta agosto, según el Insivumeh.

Rojas añadió que el fenómeno de El Niño aún no está confirmado, aunque en junio, julio y agosto las probabilidades podrían cambiar.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre en el océano Pacífico y en la atmósfera, y se relaciona con cambios en la temperatura superficial del mar. La fase de El Niño sucede cuando la región del Pacífico se calienta más de lo normal, lo que debilita los vientos alisios y altera la forma en que el aire se mueve en la atmósfera, lo que provoca cambios en las temperaturas y las lluvias, según el Insivumeh.

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