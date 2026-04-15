Lluvias llegarían antes de lo previsto a Guatemala y habrá canícula prolongada, advierte Insivumeh

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Lluvias llegarían antes de lo previsto a Guatemala y habrá canícula prolongada, advierte Insivumeh

El Insivumeh advierte que la época lluviosa 2026 en Guatemala podría iniciar antes de lo habitual en varias regiones, con cambios importantes en su comportamiento y una canícula más prolongada.

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Intensa lluvia en el centro de la ciudad de Guatemala

La última semana de diciembre 2025 será de clima frío y posibles lluvias en GuPronóstico de inicio de lluvias indica un adelanto en Occidente y Bocacosta desde la segunda semana de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL, Paulo Raquec)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el inicio de la época lluviosa 2026 en Guatemala se prevé entre abril y mayo, dependiendo de la región, debido a condiciones climáticas atípicas asociadas a factores océano-atmosféricos.

El pronóstico, divulgado en un boletín especial, detalla variaciones en lluvias, canícula y posibles efectos del fenómeno de El Niño, con impacto en todo el territorio nacional.

Se adelantan las lluvias en Guatemala: lo que debe saber

Con un llamado a la prevención, el Insivumeh alertó que la temporada de lluvias en Guatemala 2026 podría adelantarse en varias regiones del país. El boletín especial señala un comportamiento climático atípico, que no solo modificaría las fechas habituales, sino también la intensidad y distribución de las precipitaciones.

La época lluviosa en Guatemala, que normalmente inicia en mayo, podría comenzar desde la segunda semana de abril en algunas zonas, marcando un cambio relevante en el patrón climático nacional.

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Cuándo iniciarán las lluvias en cada región

El análisis del Insivumeh detalla que el inicio de la temporada de lluvias será progresivo en el país:

RegiónInicio estimado de lluvias
Occidente2.ª a 3.ª semana de abril
Bocacosta2.ª a 3.ª semana de abril
Valles de Oriente3.ª a 4.ª semana de abril
Franja Transversal del Norte3.ª a 4.ª semana de abril
Pacífico3.ª a 4.ª semana de abril
PeténÚltima semana de abril a 1.ª de mayo
CaribeÚltima semana de abril a 1.ª de mayo
Altiplano Central (incluye Ciudad de Guatemala)Última semana de abril a 1.ª de mayo

En el caso de la Ciudad de Guatemala y el Altiplano Central, las lluvias podrían establecerse entre finales de abril e inicios de mayo, con condiciones cercanas a lo normal en abril.

Canícula más larga y lluvias irregulares

El informe también advierte cambios en la canícula 2026 en Guatemala, el período seco dentro de la temporada lluviosa.

RegiónInicio canículaFinal canícula
Occidente1.ª a 2.ª semana de julio3.ª a 4.ª semana de agosto
BocacostaFinales de junio a inicios de julio3.ª a 4.ª semana de agosto
Valles de Oriente1.ª a 2.ª semana de julio3.ª a 4.ª semana de agosto
Franja Transversal del NorteFinales de junio2.ª a 3.ª semana de agosto
PacíficoFinales de junio a inicios de julioFinales de agosto a inicios de septiembre
PeténMediados de junio3.ª a 4.ª semana de agosto
CaribeMediados de junio1.ª a 2.ª semana de agosto
Altiplano CentralFinales de junio a inicios de julio1.ª a 2.ª semana de agosto

El comportamiento sugiere una canícula más prolongada, especialmente en regiones del norte y Caribe, lo que podría afectar cultivos y disponibilidad de agua.

El pronóstico indica que, aunque abril y mayo tendrán lluvias cercanas a lo normal, a partir de junio se observará un cambio importante.

Entre julio y agosto, se prevén déficits de precipitación en todo el país, con valores por debajo del promedio, lo que coincide con el fortalecimiento de la canícula.

  • Bocacosta
  • Valles de Oriente
  • Franja Transversal del Norte
  • Altiplano Central

Podrían registrar las mayores reducciones de lluvia, aumentando el riesgo de condiciones secas. Para septiembre, el déficit disminuiría ligeramente, acercándose nuevamente a condiciones normales.

El Niño podría cambiar aún más el panorama

El Insivumeh informó que actualmente existen condiciones neutras del fenómeno ENOS, pero hay un 78% de probabilidad de que se desarrolle El Niño entre agosto y octubre.

Esto podría provocar:

  • Reducción de lluvias en la segunda mitad de la temporada
  • Incremento de temperaturas
  • Alteraciones en los patrones de viento

Este escenario refuerza la posibilidad de un invierno irregular en Guatemala.

Lluvias en Guatemala rutas afectadas
Las lluvias en la Ciudad de Guatemala suelen provocar complicaciones en el tránsito, con congestionamientos y retrasos en distintas zonas de la capital. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva / Archivo).

Recomendaciones ante el cambio climático

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población:

  • Mantenerse informada en canales oficiales del Insivumeh
  • Prepararse para variaciones en la lluvia
  • Tomar medidas preventivas en sectores agrícola y urbano

El boletín enfatiza que la información está sujeta a actualización, dependiendo de la evolución de las condiciones océano-atmosféricas.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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