Guatemala
Lluvias llegarían antes de lo previsto a Guatemala y habrá canícula prolongada, advierte Insivumeh
El Insivumeh advierte que la época lluviosa 2026 en Guatemala podría iniciar antes de lo habitual en varias regiones, con cambios importantes en su comportamiento y una canícula más prolongada.
La última semana de diciembre 2025 será de clima frío y posibles lluvias en GuPronóstico de inicio de lluvias indica un adelanto en Occidente y Bocacosta desde la segunda semana de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL, Paulo Raquec)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el inicio de la época lluviosa 2026 en Guatemala se prevé entre abril y mayo, dependiendo de la región, debido a condiciones climáticas atípicas asociadas a factores océano-atmosféricos.
El pronóstico, divulgado en un boletín especial, detalla variaciones en lluvias, canícula y posibles efectos del fenómeno de El Niño, con impacto en todo el territorio nacional.
Se adelantan las lluvias en Guatemala: lo que debe saber
Con un llamado a la prevención, el Insivumeh alertó que la temporada de lluvias en Guatemala 2026 podría adelantarse en varias regiones del país. El boletín especial señala un comportamiento climático atípico, que no solo modificaría las fechas habituales, sino también la intensidad y distribución de las precipitaciones.
Boletín Especial— INSIVUMEH (@insivumehgt) April 15, 2026
Inicio de Época Lluviosa
IELL-202604#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV
(1/2) pic.twitter.com/bWQX6bSruT
La época lluviosa en Guatemala, que normalmente inicia en mayo, podría comenzar desde la segunda semana de abril en algunas zonas, marcando un cambio relevante en el patrón climático nacional.
Cuándo iniciarán las lluvias en cada región
El análisis del Insivumeh detalla que el inicio de la temporada de lluvias será progresivo en el país:
|Región
|Inicio estimado de lluvias
|Occidente
|2.ª a 3.ª semana de abril
|Bocacosta
|2.ª a 3.ª semana de abril
|Valles de Oriente
|3.ª a 4.ª semana de abril
|Franja Transversal del Norte
|3.ª a 4.ª semana de abril
|Pacífico
|3.ª a 4.ª semana de abril
|Petén
|Última semana de abril a 1.ª de mayo
|Caribe
|Última semana de abril a 1.ª de mayo
|Altiplano Central (incluye Ciudad de Guatemala)
|Última semana de abril a 1.ª de mayo
En el caso de la Ciudad de Guatemala y el Altiplano Central, las lluvias podrían establecerse entre finales de abril e inicios de mayo, con condiciones cercanas a lo normal en abril.
Canícula más larga y lluvias irregulares
El informe también advierte cambios en la canícula 2026 en Guatemala, el período seco dentro de la temporada lluviosa.
|Región
|Inicio canícula
|Final canícula
|Occidente
|1.ª a 2.ª semana de julio
|3.ª a 4.ª semana de agosto
|Bocacosta
|Finales de junio a inicios de julio
|3.ª a 4.ª semana de agosto
|Valles de Oriente
|1.ª a 2.ª semana de julio
|3.ª a 4.ª semana de agosto
|Franja Transversal del Norte
|Finales de junio
|2.ª a 3.ª semana de agosto
|Pacífico
|Finales de junio a inicios de julio
|Finales de agosto a inicios de septiembre
|Petén
|Mediados de junio
|3.ª a 4.ª semana de agosto
|Caribe
|Mediados de junio
|1.ª a 2.ª semana de agosto
|Altiplano Central
|Finales de junio a inicios de julio
|1.ª a 2.ª semana de agosto
El comportamiento sugiere una canícula más prolongada, especialmente en regiones del norte y Caribe, lo que podría afectar cultivos y disponibilidad de agua.
Aquí te contamos los pronósticos de la época lluviosa para el año 2026 en Guatemala#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/1DuEsIYNVH— INSIVUMEH (@insivumehgt) April 15, 2026
El pronóstico indica que, aunque abril y mayo tendrán lluvias cercanas a lo normal, a partir de junio se observará un cambio importante.
Entre julio y agosto, se prevén déficits de precipitación en todo el país, con valores por debajo del promedio, lo que coincide con el fortalecimiento de la canícula.
- Bocacosta
- Valles de Oriente
- Franja Transversal del Norte
- Altiplano Central
Podrían registrar las mayores reducciones de lluvia, aumentando el riesgo de condiciones secas. Para septiembre, el déficit disminuiría ligeramente, acercándose nuevamente a condiciones normales.
El Niño podría cambiar aún más el panorama
El Insivumeh informó que actualmente existen condiciones neutras del fenómeno ENOS, pero hay un 78% de probabilidad de que se desarrolle El Niño entre agosto y octubre.
Esto podría provocar:
- Reducción de lluvias en la segunda mitad de la temporada
- Incremento de temperaturas
- Alteraciones en los patrones de viento
Este escenario refuerza la posibilidad de un invierno irregular en Guatemala.
Recomendaciones ante el cambio climático
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población:
- Mantenerse informada en canales oficiales del Insivumeh
- Prepararse para variaciones en la lluvia
- Tomar medidas preventivas en sectores agrícola y urbano
El boletín enfatiza que la información está sujeta a actualización, dependiendo de la evolución de las condiciones océano-atmosféricas.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.