Clima en Guatemala: cuáles serán las temperaturas máximas y la posibilidad de lluvia esta semana  

Según el boletín del Insivumeh, el pronóstico para Guatemala del lunes 13 al viernes 17 de abril es de áreas con niebla matutina, ambiente cálido durante el día y poca nubosidad, alternando con nublados parciales.

El Insivumeh no descarta la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica en la tarde y noche, en regiones del sur al centro del país.

Las lluvias para esta semana se asocian con la inestabilidad en el Pacífico y condiciones locales.

La institución recomendó a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.

Para la meseta central, que abarca la capital, se prevé niebla en la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo.

Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica. El viento será del norte y nordeste, ligero, con posibilidad de cambio a sur en horas de la tarde, a partir del miércoles.

En las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido con presencia de humo, incremento y desarrollo de nubosidad vespertina, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica, con mayor probabilidad en la bocacosta y suroccidente. El viento será del sur y suroeste, ligero a moderado.

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En la región del Motagua y los valles del oriente se espera neblina matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido durante el día. También habrá incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica en zonas de montaña.

En la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte habrá poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Temperaturas máximas:

La capital: 28°C a 30°C

Altiplano central y occidental: 26°C a 30°C

Regiones del Pacífico: 37°C a 39°C

Región norte: 35°C a 37°C

Alta Verapaz: 26°C a 28°C

Caribe: 32°C a 34°C

Región del Motagua y los valles del oriente: 38°C a 40°C

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