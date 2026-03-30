Lluvias provocan colapso de paso provisional en la ruta Cito Zarco y bloquean el tránsito entre Quetzaltenango y Retalhuleu

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas del lunes 30 de marzo provocaron el colapso del paso provisional en el km 89 de la ruta Cito Zarco, que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango, informaron autoridades.

El paso había sido habilitado este lunes 30 de marzo como una solución temporal; sin embargo, la nueva afectación complica nuevamente la circulación vehicular en el área, donde actualmente no hay paso. La vía fue habilitada por la municipalidad con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El equipo de comunicación del CIV informó que se trabaja para habilitar el paso lo antes posible.

Añadió que actualmente hay algunos tramos donde se desvía el transporte pesado y liviano, mientras continúan las labores en el área afectada.

Aunque no se cuenta con un tiempo determinado para restablecer la circulación, las autoridades aseguran que se mantiene el trabajo en la zona.

Cito-Zarco, una vía clave para la región

El socavamiento en el kilómetro 194.5 de la ruta Cito-Zarco, registrado en los últimos días de octubre del 2025, se debió —según indicó Covial en un comunicado de ese entonces— a la pérdida de material fino en la base del terreno, lo que ocasionó la ruptura de la vía.

Este punto, fundamental para el tránsito de carga y pasajeros entre Retalhuleu y Quetzaltenango, ha quedado intransitable y obliga a los conductores a utilizar rutas alternas más largas y costosas.

El cierre parcial de la ruta Cito-Zarco, una de las principales vías de conexión entre ambos departamentos, ha ocasionado un impacto económico considerable en las comunidades del suroccidente de Guatemala.