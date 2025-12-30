Clima en Guatemala: Lluvias atípicas dejan más de 100 casas dañadas mientras se aproxima nuevo frente frío

Aunque la temporada de lluvias concluyó oficialmente el pasado noviembre, las precipitaciones recientes provocaron daños en al menos 103 viviendas en los departamentos de Izabal y Petén, según reportes preliminares de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

En Puerto Barrios, Izabal, se registraron 50 viviendas inundadas: 38 en el barrio Río Salado y 12 en la colonia Belén.

En Petén, los municipios de Sayaxché y La Libertad también reportaron afectaciones. En el barrio El Pescador, de Sayaxché, tres viviendas resultaron dañadas. En La Libertad, se reportaron 14 casas con daño moderado en el casco urbano; siete en el cantón Cruces, aldea La Esperanza, y 12 en el caserío Salvador Fajardo. Además, se informó de un derrumbe que obstruyó la carretera hacia la aldea Lagunitas.

La Conred, en conjunto con las autoridades municipales, activó el protocolo del Plan Nacional de Respuesta. Se informó que se mantienen las evaluaciones de daños, el análisis de necesidades y la coordinación con las instancias locales de gestión de riesgo.

Condiciones del clima

La influencia del frente frío número 7 de la temporada mantiene condiciones inestables en el norte y el occidente del país, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las lluvias seguirán registrándose en el Caribe, la Franja Transversal del Norte y algunos sectores del Petén.

El ingreso de humedad desde el mar Caribe propiciará nublados, lloviznas y lluvias en regiones del norte, Caribe y Valles de Oriente, mientras que hacia la costa sur se esperan cielos mayormente despejados con alta radiación solar.

El viento del norte se intensificará en el Altiplano Central, incluidos municipios de la ciudad capital, así como en zonas montañosas de Occidente y Oriente. No se descartan ráfagas temporales durante la noche.

Las temperaturas continuarán descendiendo en regiones elevadas del Altiplano Central y el occidente del país, donde se prevén noches y madrugadas especialmente frías.

El Insivumeh recomienda precaución ante posibles crecidas de ríos e inundaciones en áreas vulnerables del Caribe y el norte, así como abrigarse adecuadamente y resguardarse del viento acelerado, especialmente en horas nocturnas.