Viernes caluroso: Zacapa llegó a 41°C, Petén a 38°C y la capital a 28°C, informa Insivumeh

Aunque la ola de calor registrada a inicios de semana ya cesó, las altas temperaturas se mantienen en gran parte del país, con Zacapa reportando 41°C este día, según datos preliminares del Insivumeh.

Con estaciones que reportan cada hora, Zacapa marcó 41°C y Petén, en Flores, registró 38°C. Estas cifras podrían subir ligeramente en el reporte de la tarde-noche. Las temperaturas absolutas, máximas y mínimas, se reportan a las seis de la tarde.

En la costa sur y costa del Caribe las temperaturas oscilaron entre 33°C y 35°C.

En la Ciudad de Guatemala se reportó 28°C a las 2 de la tarde.

Los modelos indican que mañana sábado podría ser un poco más cálido que hoy. Sin embargo, para el fin de semana se prevé un incremento de nublados y lluvias del norte al centro del país, por un sistema de alta presión que favorecerá inestabilidad y entrada de humedad.

Pronóstico para el fin de semana

El sábado la posibilidad de lluvia es principalmente en Occidente y norte del país, sobre todo en la Franja Transversal del Norte. El domingo la probabilidad aumenta en el área central, incluida la Ciudad de Guatemala.

No se esperan lluvias de larga duración ni que abarquen mucho territorio. Serán eventos de corta duración, pero posiblemente fuertes, con actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo en sectores montañosos y cadena volcánica.

El domingo también ingresará viento norte, cambiando la dirección del viento sur actual. El cambio de dirección favorecerá inestabilidad.

Este período de calor intenso se mantendrá por arriba del promedio todo el mes, pues en esta época las temperaturas pueden llegar fácilmente a estos niveles.

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