PNC amplía información sobre ataque armado en residencial de San José Pinula que dejó dos fallecidos

Dos personas murieron en el interior de una vivienda tras un ataque armado ocurrido la mañana de este viernes 1 de mayo en el residencial Hacienda La Mercedes 1, en el municipio de San José Pinula, informaron fuentes policiales y cuerpos de socorro.

El hecho se registró alrededor de las 6.50 horas, cuando individuos armados ingresaron al inmueble y dispararon contra las víctimas.

En el lugar fallecieron un hombre y una mujer, ambos con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el área del cráneo.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, las víctimas fueron identificadas como Mayra Ninet Lucas Urías y José Aníbal Pérez Juárez, ambos de 41 años, quienes ya no contaban con signos vitales al momento de ser evaluados.

Varios atacantes

Según la información preliminar, familiares indicaron a las autoridades que al menos seis personas, que se conducían en un vehículo tipo picop blanco. Los sujetos vestían prendas similares a las utilizadas por agentes de la PNC y aseguraron que realizarían un allanamiento.

Tras ingresar, los atacantes habrían ingresado por la fuerza, inmovilizado a la mujer atándola y sustraído diversas pertenencias del inmueble.

Tras cometer el robo, dispararon contra las víctimas y huyeron con rumbo desconocido.

En la escena fue localizado al menos un casquillo de arma de fuego, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil mantienen operativos en el sector para ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que el móvil del hecho continúa bajo investigación.

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