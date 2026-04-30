Carlos Pineda vuelve a referirse a cancelación de visa y rechaza vínculos con el narcotráfico

El empresario y excandidato presidencial Carlos Pineda volvió a referirse en redes sociales a la cancelación de su visa estadounidense, un tema que ya había sido confirmado por él mismo desde el 2023 y abordado en distintas entrevistas.

La polémica surgió luego de una nota publicada ayer por el medio mexicano Excelsior, que menciona una carta fechada el 23 de mayo de 2023, en la que autoridades de Estados Unidos le informaban que Pineda no era elegible para recibir visa, conforme a la Ley de Migración y Nacionalidad de ese país.

En el documento se indica textualmente: “Específicamente, no podemos otorgar ninguna visa a una persona a quien el gobierno de Estados Unidos tiene motivos suficientes para creer que ha estado involucrado, ha ayudado, o ha conspirado en el tráfico de drogas”.

Consultadas fuentes de Estados Unidos señalaron que no pueden informar sobre la situación.

Reacción reciente en redes

En un video difundido en sus plataformas digitales, Pineda atribuyó los cuestionamientos a una “narrativa” impulsada por actores políticos:

“La política es la guerra más sucia que yo he visto en la vida. Algunos partidos políticos (…) tienen una narrativa de que a mí no me quieren los gringos (…) empezaron nuevamente con la narrativa del narco, de la visa, del narcopartido”.

Durante su mensaje, también hizo referencia a supuestos vínculos con activistas de un movimiento identificado como “America First”, al que calificó como una agenda que, según él, podría impulsar el desarrollo en Guatemala.

Asimismo, sostuvo que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio en su contra. “Empiezan con una campaña de difamación, quitarnos la confiabilidad (…) no crean que es agradable estar bajo ataques todo el tiempo”, dijo también.

Lo que dijo en 2023

Cuando el caso se hizo público, el propio Pineda ofreció una versión distinta sobre la negativa de su visa. En ese momento, aseguró en entrevistas —incluida una con Emisoras Unidas— que la decisión se debía a que permaneció más tiempo del permitido en Estados Unidos en una visita previa.

El empresario indicó que su pasaporte fue retenido durante aproximadamente dos meses y posteriormente devuelto, aunque sin la aprobación del visado, lo que le impedía ingresar a ese país.

La situación migratoria de Pineda fue uno de los temas más señalados durante el proceso electoral de 2023, en el que participaba como candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC).

Pese a que lideraba encuestas en ese momento, finalmente quedó fuera de la contienda, en medio de resoluciones judiciales que afectaron su inscripción.

Durante el proceso electoral surgieron impugnaciones legales que no iban dirigidas directamente contra su candidatura, sino contra el partido que lo postulaba. Estas acciones cuestionaban la validez de la asamblea en la que el partido proclamó a sus candidatos.

El caso escaló hasta la Corte de Constitucionalidad, que resolvió a favor de los recursos presentados. Como resultado, se ordenó suspender la participación del partido en la contienda electoral.

Esta decisión dejó fuera a Pineda antes de la votación. Aunque ya había sido inscrito, su nombre no apareció en la papeleta, por lo que no pudo competir en las urnas.

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