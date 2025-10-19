Partido Servir celebra asamblea nacional y oficializa a Carlos Pineda como secretario general

El partido político Servir celebró el sábado 18 de octubre su asamblea nacional en la capital, durante la cual se oficializó el nombramiento de Carlos Pineda como secretario general, con miras al próximo evento electoral.

La actividad contó con la presencia de representantes de esa agrupación política provenientes de todo el país, ya que también se eligió a los secretarios departamentales.

Respecto a la inclusión de varios integrantes de su familia en el Tribunal de Honor y el Comité Ejecutivo, Pineda explicó que lo hizo para evitar traiciones internas, como —según afirmó— ocurrió en la contienda pasada.

Aclaró que no se trata de nepotismo, pues ninguno de ellos buscará un cargo público.

Servir ha tenido presencia en redes sociales mediante la imagen de Carlos Pineda, quien en el 2023 aspiró a la Presidencia con el partido Prosperidad Ciudadana.

Problemas legales de esa agrupación anularon la inscripción de Pineda y su eventual candidatura en las elecciones generales pasadas.