Partido Servir celebra asamblea nacional y oficializa a Carlos Pineda como secretario general

Política

Carlos Pineda asumió como secretario general del partido político Servir.

Carlos Pineda encabeza la asamblea nacional del partido Servir, en la que fue nombrado secretario general. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El partido político Servir celebró el sábado 18 de octubre su asamblea nacional en la capital, durante la cual se oficializó el nombramiento de Carlos Pineda como secretario general, con miras al próximo evento electoral.

La actividad contó con la presencia de representantes de esa agrupación política provenientes de todo el país, ya que también se eligió a los secretarios departamentales.

Respecto a la inclusión de varios integrantes de su familia en el Tribunal de Honor y el Comité Ejecutivo, Pineda explicó que lo hizo para evitar traiciones internas, como —según afirmó— ocurrió en la contienda pasada.

Aclaró que no se trata de nepotismo, pues ninguno de ellos buscará un cargo público.

Servir ha tenido presencia en redes sociales mediante la imagen de Carlos Pineda, quien en el 2023 aspiró a la Presidencia con el partido Prosperidad Ciudadana.

Problemas legales de esa agrupación anularon la inscripción de Pineda y su eventual candidatura en las elecciones generales pasadas.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lot Álvarez

Posproductor de Guatevisión con más de 20 años de experiencia en producción audiovisual especializado en narrativa audiovisual y nuevas plataformas digitales.

Carlos Pineda Decisión Libre Partido Servir 
