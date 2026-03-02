Ejecutivo publica distribución de ampliación por Q9 mil 236 millones para sumar Q164 mil millones de Presupuesto 2026

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) publicó la distribución analítica de la ampliación presupuestaria por Q9 mil 236 millones que aprobaron los diputados el pasado 28 de enero.

Esto significa que el Minfin contará con un presupuesto de unos Q164 mil 163 millones para ejecutar en este ejercicio fiscal, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el 30 de diciembre del 2025 la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones.

Con la publicación del acuerdo gubernativo 19-2026, el Minfin modifica el presupuesto general de ingresos y egresos.

Por ejemplo, el acuerdo gubernativo establece créditos y débitos presupuestarios para los ministerios de Gobernación, Educación, Salud Pública, Comunicaciones, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía, así como para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Los rubros se cargarán en los registros de aprobación del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Es decir, el presupuesto no puede ejecutarse con la ampliación aprobada sin que antes se efectúe la distribución analítica en el Sicoin, tal como lo establece la ley.

El acuerdo gubernativo también define la asignación presupuestaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Según el documento, deberán actualizar los proyectos en el Sistema de Información de Inversión Pública y obtener, al menos, el estado “pendiente” para gestionar la modificación presupuestaria ante la cartera del Tesoro, a fin de que se entreguen los recursos.

Para ello también se definieron varios pasos a seguir.

Ampliación eleva recursos a ministerios clave

Con la ampliación aprobada por el Legislativo en enero y tras continuar los diferentes procesos administrativos, se recupera la estructura presupuestaria que el Congreso de la República aprobó en noviembre del 2025.

Los ministerios con mayor asignación presupuestaria en la ampliación corresponden a los sectores social y de seguridad.

En la ampliación, el Ministerio de Educación recibirá Q1 mil 61 millones; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q1 mil 337 millones, y el Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones, que son las carteras con más recursos asignados. También se destinan Q1 mil 374 millones para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro; Q223 millones para secretarías y otras dependencias, y Q1 mil 206 millones para servicios de la deuda.

Por otro lado, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán una ampliación de Q1 mil 300 millones. Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Minfin declaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.