MEM logra Q148.4 millones con ampliación del presupuesto del 2026 para cierre técnico de pozos del campo Xan y lanzará licitación

Con la ampliación para el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, el MEM logró que le asignaran recursos para comenzar el cierre técnico de los pozos del campo petrolero Xan, y lanzará una licitación para contratar ese servicio.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recuperó el presupuesto para el desmantelamiento, cierre técnico y abandono de los pozos del campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén, por Q148 millones 492 mil 366 para el presente ejercicio fiscal, mediante el decreto 3-2026 del Congreso, que aprobó la ampliación presupuestaria para el 2026.

El presupuesto para el 2026, aprobado el año pasado, que incluía montos para esa labor, fue dejado sin vigencia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) lo suspendió de forma provisional.

La ampliación entró en vigor el martes 10 de febrero, tras la publicación del decreto un día antes en el diario oficial.

El viceministro de Energía y Minas encargado del área de Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que con esos recursos ya pueden comenzar el proceso de licitación para contratar a la empresa que se encargue del cierre técnico.

El campo cuenta con 59 pozos, según datos del MEM, y dejó de operar hace seis meses, el 13 de agosto del 2025, cuando los activos fueron devueltos al Estado luego del vencimiento del contrato que tenía a cargo Perenco Guatemala.

Barrios comentó que se trata de un asunto muy especializado y que pocas personas en Guatemala conocen los detalles técnicos de esta licitación.

Las bases están en elaboración y esperan tenerlas listas durante marzo próximo para publicarlas y lanzar el evento, añadió.

La modalidad prevista es una licitación pública abierta, nacional e internacional, con base en la Ley de Contrataciones del Estado.

Según Barrios, se esperan ofertas de empresas internacionales y que estas cumplan con los requisitos.

El evento ya no se realizará con base en la Ley de Hidrocarburos, porque no se considera una actividad petrolera, sino una circunstancia derivada de la salida de Perenco al vencerse el contrato, con lo cual las instalaciones operativas quedan en manos del Estado, que asumirá el costo del cierre técnico.

Indicó que, al tratarse de una licitación abierta conforme a la Ley de Contrataciones, no se contempla una fase de precalificación, como sí ocurrió en un ejercicio anterior, el año pasado, bajo la Ley de Hidrocarburos. Aunque algunas empresas manifestaron interés, el evento fue finalizado.

Para tres años: Q370 millones

El MEM hizo una proyección de tres años. Para el 2026 se asignaron Q148.4 millones; se prevé solicitar Q116.9 millones para el 2027 y Q105.4 millones para el 2028.

Con esas cifras, el costo total estimado para los tres años sería de Q370.7 millones (alrededor de US$48.4 millones).

Los pagos a la empresa que resulte adjudicada se harán conforme avance el cierre técnico y el desmantelamiento de los pozos, explicó el viceministro. El monto anual dependerá de la oferta que se presente.