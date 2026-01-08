Ejecutivo afina ampliación y readecuación del presupuesto 2026 y el Congreso espera conocer pronto la propuesta

Diez días después de que la CC suspendiera la vigencia del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 —que no entró en vigor con la apertura del ejercicio fiscal—, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) brindó una actualización sobre los mecanismos que se propondrán.

Durante una conferencia de prensa, Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, declaró que se trabaja sobre el presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil 836 millones, incluyendo las ampliaciones.

El funcionario anticipó que se acercarán al Congreso de la República para presentar una ampliación presupuestaria y proponer la normativa que quedó suspendida en el Decreto 27-2025, que contenía la Ley del Presupuesto.

La tarde del martes 30 de diciembre, la CC resolvió la suspensión temporal del plan de gasto para este ejercicio, que ascendía a Q163 mil 469 millones.

“Se planteará un nuevo presupuesto en términos cuantitativos, más el diferencial de Q8 mil 632 millones”, declaró Figueroa Chávez, al argumentar que hay varios rubros de gasto no cubiertos con el presupuesto vigente.

Agregó que los equipos técnicos del Minfin —específicamente la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP)— están realizando los análisis y ajustes necesarios, ya que se deben considerar fuentes de gasto constitucional y asignaciones con destino específico, para que se respete la planificación y programación de las entidades.

Finanzas deberá justificar aumentos

Por su parte, Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso —que deberá analizar la solicitud que presente el Minfin en su momento—, declaró que, a partir de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que procede es que la apertura del presupuesto 2026 se realice con el monto de las ampliaciones autorizadas durante el ejercicio 2025, que ascienden a Q154 mil 836 millones.

Enfatizó que están a la espera de la propuesta del Minfin, tal como se indicó en un comunicado oficial, por lo que el tema deberá discutirse en la sala de trabajo del Legislativo.

“Hay temas relacionados con incrementos en diferentes instituciones. Casi todos los ministerios tuvieron un aumento, entonces la propuesta tendría que ir por ese lado”, adelantó.

Aseguró que también se revisarán los aportes cuestionados y citó como ejemplo a las oenegés.

“Lo ideal de esta propuesta sería que llegue lo más pronto posible para que haya posibilidad de ejecutarla durante todo el año”, remarcó Blanco.