¿Quiénes ganan con la ampliación del presupuesto 2026? El Ejecutivo retoma techo por Q163 mil millones

El Gobierno contará con un nuevo presupuesto de Q164 mil millones para ejecutar en el ejercicio fiscal del 2026, tras la aprobación avalada por el Congreso de la República en la sesión celebrada el martes pasado, que se extendió hasta la madrugada. La solicitud fue presentada el lunes 26 de enero.

A casi un mes de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendieron la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones —resolución emitida el 30 de diciembre del 2025 sobre el plan aprobado en noviembre—, con la ampliación se regresa al monto original.

Con la suspensión temporal decretada por la CC, cobró vigencia el presupuesto del 2025, de Q154 mil 836 millones, pero ahora deberá incluirse la ampliación de Q9 mil 236 millones.

Ahora el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá elaborar el presupuesto analítico, es decir, actualizar la distribución de las diferentes asignaciones de ingresos y gastos en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), una vez se publique la ampliación en el Diario de Centro América.

Educación, Salud y Gobernación recuperan fondos

Con la ampliación aprobada por el Legislativo, se recupera la estructura presupuestaria de noviembre del 2025, especialmente para los ministerios de Educación (Q1 mil 61 millones), Salud (Q1 mil 337 millones) y Gobernación (Q1 mil 481 millones), que son los que más recursos recibirán, así como para Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), secretarías y otras dependencias (Q223 millones), y servicios de la deuda (Q1 mil 206 millones).

También se restituyen los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y se aprueba una nueva ampliación de Q1 mil 300 millones.

Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; y Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Ministerio de Finanzas (Minfin) indicó que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.

En cuanto a los ingresos tributarios, el monto actualizado fue de Q10 mil 460 millones, por lo que la recaudación a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ajusta a Q119 mil millones.

El Congreso autorizó la emisión de Q24 mil millones en bonos del Tesoro y aprobó la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones. También avaló Q52 millones para organizar la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevista para el 2027.

Presupuesto sube a Q168 mil millones

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el presupuesto del 2026, con la ampliación, alcanza los Q164 mil millones, por lo que se restituyen los techos a los ministerios más importantes del Gobierno Central.

Estos ministerios son los que más incrementos reciben y los que habrían resultado más afectados con la vigencia del gasto del 2025, al haber quedado suspendida la apertura del nuevo presupuesto.

El analista explicó que, en el rubro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), se recuperan fondos del aporte extraordinario y, con el decreto 7-2025, se igualarán los saldos no ejecutados el año pasado.

En el ejercicio fiscal del 2025, los Consejos dejaron de ejecutar Q4 mil 600 millones. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas (Minfin) otorgará esa ampliación presupuestaria para incorporarla en el presente año fiscal.

Esto significará que el presupuesto total alcanzará los Q168 mil millones al incluir ese saldo correspondiente a los Codedes.

La ampliación incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Icefi critica aprobación apresurada

Al ser consultado, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), declaró que se estuvo a punto de un nuevo “madrugón” en el Congreso de la República, en el cual se aprobó la ampliación presupuestaria, y que esta tiene dos lecturas: una en los procedimientos de forma y otra en los aspectos técnicos de fondo.

En cuanto al primer punto, señaló que es lamentable, porque prevaleció la negociación política sobre los análisis técnicos responsables y serios, ya que no se discutieron de forma adecuada los 48 artículos. Tampoco hubo un periodo en el que la ciudadanía y los agentes económicos pudieran comprender lo propuesto y lo finalmente aprobado por el Legislativo, así como la solicitud presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

“Salta a la vista que los elementos centrales de la negociación política vuelven a ser las asignaciones de los aportes extraordinarios de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora otra vez devueltos con Q6 mil 312 millones. El principio no es malo —dar recursos a los gobiernos locales— si se ejecutara de manera técnica, correcta y honesta”, recalcó.

Barrientos recordó que uno de los aspectos más importantes es la distribución geográfica —por municipio— de ese aporte extraordinario, que una vez más queda impuesta, carente de justificación y sin criterios técnicos.

Codedes reciben Q15 mil millones

El presupuesto asignado para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en el 2026 aumentará un 25% en comparación con el 2025, según análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

En total, recibirán Q15 mil 450 millones, que incluyen el aporte ordinario, el aporte extraordinario y el traslado de los saldos no ejecutados del año pasado, que en conjunto suman esa cantidad.

El total asignado en el 2025 fue de Q12 mil 270 millones, disponibles para la ejecución de obras a cargo de los Codedes.

“El gran sector ganador en esta ampliación presupuestaria son los Consejos Departamentales de Desarrollo, lo cual ocurre en un año preelectoral”, agregó Érick Coyoy.