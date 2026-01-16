Gobierno a examen: el sentimiento neutral y negativo domina las conversaciones en redes sociales

El futuro prometedor que anunció el presidente Bernardo Arévalo en su discurso de toma de posesión, se ha opacado por falta de acciones que reflejen ante la ciudadanía una estrategia de desarrollo social.

Eso apunta una escucha social realizada por Datalab, una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital, a solicitud de Prensa Libre, en la que identificó qué comentaron los guatemaltecos en las distintas redes sociales entre el 12 de enero del 2025 al 14 de enero del 2026.

Los datos no son positivos para el presidente, que lejos de ir consolidando una imagen transparente y fuerte, la población lo ve como un emisor de discursos con promesas anticorrupción que no se cumplen.

El estudio midió 3.5 millones de conversaciones generadas en las redes sociales Facebook, Tik Tok y X, que tuvieron un alcance traducido a 3 mil 91 millones de visualizaciones.

Arévalo ganó las elecciones del 2023 con Movimiento Semilla, partido político que está cancelado por una investigación que refleja aparentes anomalías en el proceso de constitución del partido.

El reciente informe de gobierno se tituló “La Segunda Cosecha”, destacando múltiples logros a nivel nacional, pero el verdadero fruto de su segundo año de gobierno fue un 45.4% de la percepción ciudadana que ve su trabajo como negativo, según el estudio.

Pese a la estrategia gubernamental por mostrar los resultados del gobierno en las redes sociales, tan solo un 8% considera que el trabajo es positivo, mientras que el 46.6% lo ve de manera neutral.

El sentimiento

En las conversaciones en redes sociales durante el 13 de enero del 2025 y el 14 de enero del 2026 predominó el sentimiento neutral hacia las acciones y publicaciones del Gobierno.

El 46.6% del sentimiento identificado fue neutral y el 45.4% fue negativo. Eso deja solo a un 8% de las conversaciones positivas alrededor de la gestión gubernamental.

La gran conversación que estuvo alrededor del gobierno de Arévalo fue el desgaste político y la pérdida de credibilidad.

Pese a que el gran eslogan del gobierno ha sido una lucha contra la corrupción, en las redes sociales esta palabra suele generar dudas en instituciones de Estado.

También el Ejecutivo continúa con una comisión dedicada a la lucha contra la corrupción, pero las dudas sobre la efectividad de estos planes generan debates en las redes sociales, por considerar que los discursos presidenciales no van acompañados de verdadera acciones que respalden sus palabras.

El manejo de los recursos públicos ha generado desgaste para el presidente, por la reciente aprobación del presupuesto nacional del 2026, que fue acompañado de una serie de préstamos, pese a que el Estado contaba con saldos de caja, lo haría innecesarios esos préstamos.

También el aumento de sueldo a los diputados generó desgaste al gobierno, considerando que 23 diputados oficialistas integran la décima legislatura, sin que ninguno de ellos buscará legalmente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) revertir ese beneficio económico.

La violencia y el miedo es otro de los grandes temas, generando desgaste por la fuga de más de 20 pandilleros de la Mara 18 y la destitución o cambio de funciones, que siguen sin generar acciones que hagan que la ciudadanía se sienta más segura.

La educación y aparentes programas de ideología de género abarcaron las redes sociales, haciendo un desgaste para el gobierno, según el estudio de opinión.

Además del desgaste por el pulso que se sostuvo con el sindicato de Joviel Acevedo, que si bien ganó el gobierno, dejó como afectados a los estudiantes de educación pública, por pasar semanas sin recibir educación y una prolongada finalización de clases en el 2025.