Discurso de Nery Ramos se contradice con la dinámica legislativa bajo su presidencia en el 2024 y 2025

Este 14 de enero, Nery Ramos dejó la presidencia del Congreso y dijo que en estos dos años se enfocó en defender el orden republicano, pero los registros periodísticos del 2024 y 2025 reflejan una realidad completamente opuesta.

Ramos no fue la primera opción para dirigir el Congreso en el 2024, fue propuesto porque la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el nombramiento del oficialista Samuel Pérez.

Ninguno de los electos por el cancelado Movimiento Semilla podían ocupar cargos en la Junta Directiva por las medidas legales contra el partido, eso hizo que la alianza oficial pusiera los ojos en Ramos.

Esta es la primera legislatura de Ramos, pero no era su primer puesto público, ya que ocupó la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) en el mandato del entonces presidente Jimmy Morales.

Ramos deja la presidencia del Congreso tras no conseguir el apoyo político para continuar en ese cargo, pero no se despide del órgano parlamentario, ya que permanecerá como primer vicepresidente.

“Durante estos dos años enfrentamos, y vaya si no, retos complejos. Momentos de tensiones políticas, expectativas ciudadanas y constantes intentos de deslegitimar las instituciones y la voluntad popular del pueblo guatemalteco”, remarcó Ramos.

Junta Directiva del Congreso para el periodo 2026-2027. Fotografía: Congreso.

En respuesta a cada uno de esos escenarios, “actuamos en defensa del orden republicano, de la Constitución Política de la República, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática”.

Realidad

En el 2024 la décima legislatura comenzó su primer año de gestión, pero pese a eso fue habitual la constante inasistencia de diputados para cumplir con las sesiones plenarias, principalmente aquellas que incluían interpelaciones.

El promedio de asistencia de los diputados a las sesiones convocadas fue de 77%, según Congreso Eficiente. Se presentaron 178 iniciativas de ley y 27 decretos.

Fue hasta noviembre que el pleno se reactivó con la discusión y aprobación del presupuesto nacional del 2025 y el propio presupuesto del Congreso, votación que se extendió hasta la madrugada.

Pero fue la oportunidad perfecta para que los diputados decidieran aumentarse el sueldo, una decisión financiera que generó una crisis para el Congreso que Ramos omitió en su discurso.

“Este Congreso demostró que sí, aún la diversidad de ideas y posiciones, es posible construir acuerdos cuando se antepone el interés nacional por encima de cualquier pretensión personal o partidaria”, expuso.

Varios sectores sociales dejaron claro que el aumento de sueldo de los diputados no es un “interés nacional”, incluso cuestionan su continuidad por no tener criterios técnicos que respalden la medida.

El ahora expresidente también mostró como logró la aprobación de algunas leyes, entre ellas la Ley de Tarjetas de Crédito; Ley Antipandillas; Ley de Competencia; y otras de índole económica.

“Es justo reconocer que producto de esos diversos acuerdos, durante estos dos años aprobamos 62 nuevos decretos”, pero no todos esos decretos se encuentran a la fecha vigentes o ya se encuentran en procesos de operatividad.

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió una primera aprobación de la nueva ley de la PNC; los presupuestos aprobados han sido cuestionados e incluso el año pasado el gobierno se vio obligado en pedir una ampliación presupuestaria.

Las entidades encargadas para la Ley de Competencia han tenido un paso lento desde que el Congreso aprobó la ley, haciendo que sus efectos a enero de 2026 todavía no sean tangibles para la ciudadanía, indican fuentes; incluso el presupuesto para este año fue suspendido por vicios en su aprobación.

Las promesas del nuevo presidente

Tras la salida de Ramos como el presidente del Congreso, tomó posesión el diputado Luis Contreras, integrante del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Contreras toma la dirección del parlamento en un año preelectoral, que suele ser complejo para la dinámica política, por la ausencia de diputados por distintos eventos políticos, muchos de ellos en el interior del país.

Luis Contreras asume la presidencia del Congreso en un año clave por las elecciones de segundo grado. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Pero este 2026 el Congreso tendrá a su cargo decidir la integración del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE); un magistrado titular y suplente para la nueva CC y al nuevo Contralor General de Cuentas.

La situación supone un reto para Contreras, quien deberá buscar consensos en un año con muchos intereses políticos y partidarios entre los diputados. “Por eso asumo esta presidencia con compromiso claro, convertir este congreso en una casa de diálogo verdadero, no de confrontación estéril”, dijo Contreras.

Añadió que buscará generar un verdadero acercamiento, sin ningún tipo de muro o preferencias. Aseguró mantener el “diálogo en todas las fuerzas políticas representadas en esta décima legislatura, más acercamiento con la sociedad civil, con los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo. Diálogo con los sectores productivos, con la academia y vital continuar con los jóvenes que reclaman su espacio”.

Nery Ramos como presidente saliente coloca pines a Luis Contreras, como el nuevo presidente del Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Primera reunión

El nuevo presidente del Congreso ya convocó a los jefes de bloque para celebrar la primera sesión de trabajo, prevista para este 15 de enero al mediodía.

En la reunión se estaría proponiendo una próxima sesión de pleno de diputados, para cumplir con la juramentación de los comisionados a la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También este 15 de enero la Junta Directiva estará analizando el proyecto de convocatoria para la elección de un magistrado titular y un suplente para la CC, electo por el pleno del Congreso, quedando pendiente el procedimiento que seguirá el parlamento para hacer estos nombramientos.