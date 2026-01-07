Nery Ramos intenta renovar 346 contratos antes de dejar la presidencia del Congreso

Guatemala

Nery Ramos intenta renovar 346 contratos antes de dejar la presidencia del Congreso

Fuentes legislativas indican que las contrataciones tienen el respaldo de Luis Contreras, presidente electo del Congreso, quien tomará posesión el próximo 14 de enero.

|

time-clock

El presidente del Congreso, Nery Ramos, durante una rueda de prensa en donde junto a otros diputados defendió el aumento de sueldo de los diputados. Fotografía. Prensa Libre (Erick Avila).

El presidente del Congreso, Nery Ramos, en el podio, y otros diputados, en una rueda de prensa para defender su aumento de sueldo. Fotografía. Prensa Libre (Erick Avila).

El Congreso tendrá nueva junta directiva este 14 de enero para arrancar con el tercer año de la décima legislatura, pero su actual presidente busca garantizar 346 contrataciones para este 2026.

Nery Ramos, actual presidente del Congreso, promovió en la Comisión Permanente la renovación y contrataciones de 346 personas bajo el contrato 022, según la nómina de aspirantes compartida a los diputados.

En la propuesta que presentó Ramos en el organismo legislativo el pasado 5 de enero, se detallan las contrataciones 022 para finalizar el próximo 30 de junio de 2026, según revelan los documentos.

Entre las áreas en que se busca hacer las recontrataciones y nuevos contratos aparece personal para la Dirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna, Comunicación Social, Investigación Legislativa y la Financiera, entre otras.

LECTURAS RELACIONADAS

Informe revela que contrataciones en el Legislativo aumentaron 2.5% en el último año, pero el Congreso contradice los datos

chevron-right

Fuentes legislativas indicaron que la propuesta de Ramos generó algunas dudas entre miembros de la Comisión Permanente, quienes habrían optado por no firmar, en el momento, el acta que valida las 346 contrataciones.

En proceso de firmas

Un diputado integrante de la Comisión Permanente, que prefirió no ser citado, explicó que las 346 contrataciones están próximas a ser autorizadas, debido a que hace falta la firma de algunos diputados en el acta de la sesión del pasado 5 de enero.

Entre algunos de los argumentos expuestos para las contrataciones se detalla que en el 2025 hubo personal 011 que se jubiló, lo que dejó algunas vacancias para la operatividad del Organismo Legislativo.

Por lo que estarían buscando la contratación de personal 022 para suplir esos puestos, que nacen, según la fuente, por el requerimiento de trabajadores expuestos por las distintas dependencias operativas del Congreso.

Nery Ramos fue presidente del Congreso en los periodos 2024-2025 y 2025-2026. Fotografía: Prensa Libre.

Así mismo, las fuentes legislativas, señalan que estas 346 contrataciones tienen el visto bueno y respaldo de Luis Contreras, presidente electo del Congreso, que está por asumir el cargo el próximo 14 de enero.

Los requerimientos de personal para las operaciones del 2026 fueron hechas, en buena medida, a Contreras, pero por no estar en el cargo la tarea quedó en manos de Ramos, puest todavía es presidente del parlamento, señala la fuente.

LECTURAS RELACIONADAS

En el 2017 la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, ligó a proceso a varios diputados, también a exdiputados como Aleksánder Castillo por el caso de plazas fantasmas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Caso Plazas Fantasma: Jueza resolverá si exdiputados y otros señalados enfrentarán juicio

chevron-right
El Congreso aprobó la Ley del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026 por Q163 mil millones, en una sesión nocturna que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre del 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Congreso gasta Q7.4 millones mensuales por asesores delegados a tareas administrativas

chevron-right

La cantidad de contratos 022 que busca dejar asegurados el presidente Ramos generó dudas en las redes sociales, haciendo que algunos usuarios recuerden los casos por corrupción que denunció en el 2015 y 2016 el Ministerio Público (MP) alrededor de plazas fantasmas.

Por esa serie de investigaciones, expresidentes del Congreso enfrentaron proceso penal por una serie de contratos a favor de personas que no prestaba sus servicios en el Organismo Legislativo, quienes se veían obligados a entregar ese salario a las entonces autoridades del parlamento.

Gestión de Ramos

Nery Ramos fue electo presidente del Congreso en el 2024, después que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la elección de presidente a favor del diputado oficialista, Samuel Pérez.

Desde ese momento, Ramos fue el rostro del oficialismo en el Congreso para la dirección de distintas sesiones plenarias, mismas que resultaron favorables para la administración de Bernardo Arévalo.

LECTURAS RELACIONADAS

Junta Directiva del Congreso

Junta Directiva del Congreso anuncia la suspensión del aumento salarial de diputados

chevron-right
Salario de diputados de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala (2)

Aumento para diputados: Junta Directiva del Congreso de nuevo cambia versión y mantiene beneficio económico

chevron-right

Entre ellas ampliaciones presupuestarias, presupuestos, leyes de índoles económicas, préstamos y más, incluso consiguió ser reelecto presidente para el periodo 2025-2026.

Fue durante la parte final de su primer año como presidente que los diputados se recetaron un aumento de sueldo, que fue ejecutado por la Junta Directiva que lideró Ramos en aquella oportunidad.

Incluso ante las críticas sociales, Ramos ofreció una rueda de prensa prometiendo revertir el incremento, pero sus declaraciones quedaron sin valides después que un informe de la dirección legislativa se lo impidió.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso Contratos Luis Contreras Nery Ramos Plazas Fantasma 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS