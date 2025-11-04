Luis Alberto Contreras: Quién es el nuevo presidente del Congreso 2026-2027

El pleno de diputados eligió a sus próximas autoridades para el período 2026-2027, un organismo que será clave, a criterio de expertos, en futuros procesos. Estará liderado por el diputado Luis Alberto Contreras, quien fue elegido para presidir la nueva Junta Directiva.

La elección cobra relevancia en el contexto político del 2026, cuando deberán renovarse instituciones como la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El Congreso de la República realizó la votación en una sesión el 4 de noviembre del 2025, marcada por negociaciones entre bloques y acuerdos multipartidarios.

A continuación, el perfil del presidente y nombres de quienes integran la nueva Junta Directiva del Congreso:

Nuevo presidente del Congreso

Luis Alberto Contreras

El congresista, de 75 años, representa al distrito de San Marcos y acumula una de las trayectorias más extensas dentro del Legislativo.

Ha sido diputado durante seis períodos consecutivos, con más de 22 años como congresista por tres partidos distintos.

A lo largo de este tiempo, ha integrado 30 comisiones legislativas, en las que ha abordado asuntos de desarrollo, descentralización y transparencia.

Contreras inició su carrera política con la Gran Alianza Nacional (Gana), posteriormente se unió al Partido Patriota (PP) y, tras un período como independiente (2016-2020), pasó a las filas de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), partido al que pertenece actualmente.

En el 2019, su nombre fue mencionado en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, una investigación por presunta corrupción que señalaba a legisladores y funcionarios de gestionar plazas en esa cartera a cambio de favores políticos.

Contreras fue denunciado por tráfico de influencias, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la formación de causa y no fue investigado.

Junta Directiva

Presidente: Luis Contreras, Creo.

Vicepresidente 1: Nery Ramos, Azul.

Vicepresidente 2: Elmer Palencia, Valor.

Vicepresidente 3: Kevin Escobar, Cabal.

Secretario 1: Juan Carlos Rivera, Victoria.

Secretario 2: Lucrecia Samayoa, Bien.

Secretario 3: Gerson Barragán, Viva.

Secretario 4: Orlando Blanco, VOS.

Secretario 5: Julio López, Cabal.