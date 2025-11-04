Congreso elige a la Junta Directiva para el 2026-2027 y será presidida por Luis Contreras, de Creo

Guatemala

El órgano político será clave para la renovación del TSE, CC, MP y CGC.

Luis Contreras (Corbata azul) es el presidente electo del Congreso conversando con los oficialistas José Carlos Sanabria y Andrea Villagrán. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

El pleno de diputados eligió a sus próximas autoridades para el período 2026-2027, un órgano parlamentario que será clave, a criterio de expertos, para los futuros procesos de renovación de autoridades.

La planilla electa no tuvo oposición y se consolidó electa con 149 votos a favor, siendo presidida por el diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Nery Ramos, quien ha sido presidente de Congreso en las Directivas 2024-2025 y 2025-2026, no dejará el órgano parlamentario, ya que pasará a ser el primer vicepresidente.

La conformación de esta planilla está integrada por ocho bancadas y tomará posesión el 14 de enero del 2026 y culminará el 14 de enero del 2027.

Dicha directiva tendrá protagonismo en procesos como la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE); dos cargos para la Corte de Constitucionalidad, una magistratura titular y una suplente.

Deberán convocar a las postuladoras para Ministerio Público (MP); y Contralor General de Cuentas, este último también electo por el pleno de diputados. Todas estas elecciones previstas para el año 2026.

Junta Directiva 2026-2027

Presidente: Luis Contreras, Creo.

Vicepresidente 1: Nery Ramos, Azul.

Vicepresidente 2: Elmer Palencia, Valor.

Vicepresidente 3: Kevin Escobar, Cabal.

Secretario 1: Juan Carlos Rivera, Victoria.

Secretario 2: Lucrecia Samayoa, Bien.

Secretario 3: Gerson Barragán, Viva.

Secretario 4: Orlando Blanco, VOS.

Secretario 5: Julio López, Cabal.

