Se filtra propuesta de planilla para dirigir el Congreso de la República en el año de elecciones 2026

Para este martes 4 de noviembre, el Congreso de la República se prepara para cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), y retomar la sesión suspendida hace una semana. La agenda gira en la elección de la Junta Directiva del Congreso.

La jornada no será fácil. Un grupo de personas desde horas de la mañana comenzó a llegar al perímetro del Palacio Legislativo para protestar, lo que provocó que la Policía cerrara algunas calles para tratar de garantizar el ingreso de los legisladores y a su vez la sesión.

La orden constitucional es producto de un amparo que solicitó un grupo de diputados de oposición.

La resolución del tribunal constitucional ordena que el Congreso debe declararse en "sesión permanente y concluir la plenaria de manera ininterrumpida". Y se advierte que en caso un secretario se ausente, el presidente de la Junta Directiva —Nery Ramos— no podrá levantar la sesión. En caso se incumpla, se advierte de responsabilidades.

La estrategia de la oposición es más amplia, según algunas fuentes del Congreso. En caso puedan retomar la sesión, intentarán proponer y aprobar otra moción para elegir a la Junta Directiva del período 2026-2027. Este segundo período ordinario de sesiones termina el 30 de noviembre.

La actual Junta Directiva del Congreso culmina su período el 14 de enero del 2026. Ese año deberán renovarse el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, lo que da mayor relevancia a la futura elección de autoridades parlamentarias".

Acuerdos

Mientras se acerca la sesión, Prensa Libre ya tuvo acceso a una lista de nombres de diputados que podrían integrar la planilla consensuada en un bloque multipartidario que podría retener la Directiva en el 2026.

Aunque es información extraoficial, varios jefes de bloques han confirmado que las reuniones previas han girado alrededor de estos diputados.

Planilla para la Junta Directiva 2026-2027: