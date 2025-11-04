Oficialismo y oposición sin consensos para la nueva Junta Directiva del Congreso

Aunque el presidente del Congreso no convocó a sesiones esta semana, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó retomar una plenaria en la que oficialismo y oposición podrían disputarse la Junta Directiva del Organismo Legislativo para el periodo 2026-2027.

La orden constitucional instruye continuar con una sesión en la que la oposición logró aprobar una moción para elegir al primer secretario de la actual Junta Directiva, puesto que ha estado vacante durante meses.

Sin embargo, ante la posible elección de nuevas autoridades parlamentarias, la oposición busca asegurarse dicho cargo, para evitar que los oficialistas rompan el quórum y suspendan la sesión.

El martes 28 de octubre, cuando la oposición se disponía a elegir al primer secretario, por solicitud de los diputados oficialistas se realizaron dos revisiones de asistencia.

La primera permitió continuar con la sesión; sin embargo, en la segunda ya no se alcanzó el quórum requerido y, minutos después, se levantó la plenaria.

El jueves 30 de octubre ocurrió algo similar. Debido a la falta de asistencia, la plenaria no fue abierta. Ese mismo día, diputados de oposición acudieron a la CC, que otorgó un amparo provisional y ordenó retomar la sesión de forma ininterrumpida, para impedir nuevas maniobras que impidan la elección de la Junta Directiva.

Este año el Congreso solo lleva emitidos 10 decretos. (Foto: Prensa Libre)

Para este martes 4 de noviembre, el primer punto en agenda es la elección del primer secretario del Congreso. Si oficialismo y oposición logran acuerdos, podrían asegurarse la presidencia legislativa para el periodo 2026-2027.

Lentitud en los acuerdos

A diferencia de los dos últimos años, en los que la alianza oficialista consolidó con rapidez la Junta Directiva del Congreso, ahora ha cedido espacio a los diputados de oposición, quienes parecen tener una leve ventaja en la búsqueda del control parlamentario, en un año clave por las elecciones de segundo grado.

José Chic, diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), afín al oficialismo, atribuye la dificultad para alcanzar acuerdos a la ruptura interna de Movimiento Semilla.

“La lentitud del oficialismo en lograr consensos y la inestabilidad del bloque oficial, que se partió en dos, hacen que el grupo disidente se vuelva otro actor con el que se deben pactar acuerdos”, explicó Chic.

El diputado considera que la oposición busca apoyos para controlar el Congreso de cara a las elecciones de segundo grado, lo que les permitiría mayor poder de negociación en procesos que dependen del Legislativo.

Entre estos se incluyen la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un titular y un suplente para la CC, el nombramiento del nuevo contralor general de Cuentas y la convocatoria a la postuladora y juramentación del próximo fiscal general del Ministerio Público (MP).

“Hay temor de que se pretenda retrasar esa comisión de postulación para favorecer a quienes están actualmente en el Ministerio Público, y aplicar el artículo 15 de su ley para continuar en el cargo”, añadió Chic.

El diputado se refiere a un fiscal de distrito, designado por el fiscal general, que asume las funciones en caso de ausencia temporal o definitiva, de acuerdo con la Ley Orgánica del MP.

Hasta ahora, los acuerdos del oficialismo no han permitido consolidar una planilla. Según trascendió, esta podría estar encabezada por Luis Contreras, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

“Aún habrá movimientos, incluso mañana. Se espera que se consolide una planilla más democrática y con menos señalamientos, para viabilizar las elecciones”, concluyó Chic.

Parálisis legislativa

Elmer Palencia, jefe del bloque Valor y figura representativa de la oposición, atribuye la falta de consensos a la parálisis que ha caracterizado al Congreso durante este año.

“Afecta que grupos minoritarios pretendan retener el poder del Congreso. No creemos que deban seguir controlando el Organismo Legislativo, pues eso ha generado la parálisis legislativa”, enfatizó Palencia.

El diputado responsabilizó a los secretarios de la actual Junta Directiva de frenar la sesión la semana pasada, y criticó al presidente del Congreso, Nery Ramos, por no haber convocado a sesiones en los días recientes.

Nery Ramos lleva dos años como presidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

“A pesar de los esfuerzos del presidente del Congreso por no convocar esta semana, gracias al fallo de la CC estamos obligados a culminar la plenaria”, dijo.

Palencia reconoció que aún se afinan los últimos detalles para proponer una Junta Directiva que, en su criterio, permita consensos y mayor equilibrio entre las bancadas.

“Todavía no tenemos los consensos necesarios para decir que ya está lista, pero hemos avanzado en las conversaciones para conformar una Junta Directiva más equilibrada y representativa”, remarcó.

Del lado oficialista, se señala que la posible planilla podría estar liderada por Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista. Sin embargo, la oposición asegura que por ahora solo existen acuerdos para la elección del primer secretario.

Ni oficialismo ni oposición han revelado por completo la integración de sus planillas, y un intento de elección dependerá de acuerdos de último minuto entre los diputados.