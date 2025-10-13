Diputados oficialistas piden a Bernardo Arévalo destituir a Francisco Jiménez por fuga de reos en Fraijanes 2

Varios diputados elegidos por el partido oficial, Movimiento Semilla, exigieron este lunes 13 de octubre al presidente Bernardo Arévalo de León que destituya al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 pandilleros la prisión Fraijanes 2.

“Hoy vemos con absoluta preocupación los recientes hechos confirmados por autoridades del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario sobre la fuga de 20 reos”, aseguró el diputado Samuel Pérez Álvarez en una conferencia de prensa en el Congreso.

“Es inaceptable que se fuguen 20 mareros”, expuso el legislador, tras comunicarse con el presidente Arévalo de León para solicitarle la destitución de Jiménez, quien “ya no goza de nuestra confianza ni la del pueblo de Guatemala”.

La solicitud fue realizada por diputados elegidos por el partido oficial, Movimiento Semilla, aunque la facción que ofreció la conferencia de prensa ya forma parte de una nueva agrupación política, denominada Raíces, debido a la suspensión de Semilla.

“Con la bancada respaldamos al presidente Arévalo y su gestión, pero no la incompetencia que han mostrado algunos funcionarios”, agregó Pérez Álvarez.

Jiménez, por su parte, indicó a primera hora de la mañana que no renunciará a su cargo, pero señaló que el director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, fue destituido.

Los 20 reos fugados, integrantes de la pandilla Barrio 18, escaparon de la prisión Fraijanes 2, ubicada en el municipio de Fraijanes, a unos 20 kilómetros al suroeste del centro de la Ciudad de Guatemala.

Según el Sistema Penitenciario, la fuga no ocurrió de manera masiva ni en un solo momento, sino durante varios días.

Actualmente, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una violenta pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las cárceles, luego de que el pasado 31 de julio sus cabecillas fueran trasladados a la prisión de máxima seguridad Renovación I para ser aislados, lo que provocó motines en distintos centros penitenciarios.

El Gobierno ofreció este lunes una recompensa de aproximadamente Q151 mil (US$19,500) por información que conduzca a la recaptura de los reos.

