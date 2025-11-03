Oposición aprovecha orden de la CC para disputar la Junta Directiva del Congreso

La Junta Directiva del Congreso de la República convocó a sesión para el próximo martes 4 de noviembre del 2025, luego de que la Corte de Constitucionalidad se lo ordenara. Los legisladores deberán continuar con el proceso de elección del primer secretario de la Directiva del Legislativo.

Los diputados están citados para el martes a las 14.00 horas, y la orden del Tribunal Constitucional es que la “sesión sea permanente y concluya la plenaria de manera ininterrumpida”. Algunos diputados advierten que no solo se trata de cumplir el mandato judicial, sino que el siguiente paso de la oposición sería impulsar la elección de toda la Junta Directiva del Congreso.

El panorama

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica:

“La Corte ordena que se realice la sesión, en el sentido de que no constituye causa de rompimiento del quorum el hecho de que alguien se separe de la Junta Directiva sabiendo que lo hace como una estrategia. Entonces, básicamente, la Corte de Constitucionalidad interviene por la parálisis que se provoca ante decisiones en las que, lamentablemente, se está judicializando un acto político que los mismos actores deberían resolver y asumir, por difíciles que sean, en lugar de usar estrategias para romper el quorum y eludir responsabilidades cuando no les conviene”.

Según Quezada, el Congreso “es un ente político que tiene las reglas del juego, pero han venido a usar estrategias cuando no les conviene, dilatando los temas y provocando una parálisis en su labor”.

El análisis político

El analista del Observatorio Legislativo, Pablo Alejandro Solórzano, señala que en la actualidad hay “fluctuación de votos en el hemiciclo parlamentario, porque ninguna mayoría puede asegurar que será permanente. La oposición urge la elección de cargos en la Junta Directiva, porque sabe que los votos se le pueden caer”.

Solórzano añade: “La elección de la Junta Directiva es importante por lo que está en juego el próximo año: habrá elecciones de segundo grado. En el 2026 se realizará la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, del Contralor General de Cuentas, se juramentarán las comisiones de postulación y se conocerá la nómina de candidatos para dirigir el Ministerio Público. Por eso, la oposición busca presidir la Junta Directiva, que cobra relevancia porque no solo rige las sesiones, sino también los tiempos para votar y, por ende, controla los minutos para negociar”.

Intereses en disputa

El subjefe de la bancada Vos, José Chic, advierte que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de ordenar sesionar “es de revisar”, porque, a su criterio, “la CC se atribuye facultades de legislación que le corresponden al Congreso”.

Chic considera que no solo está en juego la elección de la Junta Directiva del Congreso, sino que “se aproxima la elección de magistrados titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral, así como los plazos para juramentar a la comisión de postulación del Ministerio Público, que verificará el proceso de elección”.

El diputado de Vamos, Héctor Aldana, detalla que “el martes daremos continuidad a la moción para conocer la elección del primer secretario de la Junta Directiva. Lo que va a ocurrir es que se votará”. Además, descarta tener interés en ocupar ese cargo en la Directiva.

“La aprobación del presupuesto sería un arma que estaría utilizando el oficialismo; sin embargo, cuando existe fragmentación entre Semilla y Raíces, esa estrategia resulta poco eficiente, o al menos así se percibe”, concluye Solórzano.