Oposición aprovecha orden de la CC para disputar la Junta Directiva del Congreso

Guatemala

Oposición aprovecha orden de la CC para disputar la Junta Directiva del Congreso

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República retomar la sesión plenaria suspendida para completar la elección del primer secretario de la Junta Directiva. La decisión reactiva las tensiones políticas y marca el inicio de una nueva disputa por el control del Legislativo.

y

|

time-clock

Junta Directiva del Congreso debe sesionar el martes por orden de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Junta Directiva del Congreso debe sesionar el martes por orden de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Junta Directiva del Congreso de la República convocó a sesión para el próximo martes 4 de noviembre del 2025, luego de que la Corte de Constitucionalidad se lo ordenara. Los legisladores deberán continuar con el proceso de elección del primer secretario de la Directiva del Legislativo.

Los diputados están citados para el martes a las 14.00 horas, y la orden del Tribunal Constitucional es que la “sesión sea permanente y concluya la plenaria de manera ininterrumpida”. Algunos diputados advierten que no solo se trata de cumplir el mandato judicial, sino que el siguiente paso de la oposición sería impulsar la elección de toda la Junta Directiva del Congreso.

LECTURAS RELACIONADAS

En el 2026 se renuevan poderes en la CC, MP, Contraloría y TSE.

En 2026 se renuevan TSE, CC y MP: lo que está en juego para la justicia en Guatemala

chevron-right
La Comisin de Postulacin se ha reunido durante dos das para definir la nmina final de 6 candidatos para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico para el periodo 2022-2026 y que deber ser elegido por el Presidente de la Repblica. En la primera ronda de votacin, fueron elegidos Nector Guilebaldo de Len Ramrez, con 13 votos a favor; Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nacin, obtuvo 12 votos a favor; Darleneene Apologa Monge Pinelo, obtuvo 14 votos a favor; Gabriel Estuardo Garca Luma, obtuvo 10 votos a favor; y Henry Alejandro Elas Wilson, obtuvo 12 votos a favor; siendo los primeros cinco postulantes en ser elegidos. Desde la segunda ronda, hasta la novena, no se ha tenido avance en la eleccin del sexto y ltimo integrante de la nmina final que ser presentada al mandatario de la nacin. A las 11 de la maana del jueves 21 de abril, Luis Aragn, Secretario de la Comisin de Postulacin, indic que se present un amparo en contra de la Comisin de Postulacin, donde se solicita que la nmina de aspirantes debe ser integrada por aquellos postulantes que obtuvieron alta calificacin y cumplen con los requisitos para optar al cargo. Se dio un plazo de seis horas a la comisin para trabajar un informe circunstanciado donde se explicar la forma en que se est conformando la nmina que se presentar al Presidente de la Repblica. El informe fue presentado a las 15:00 horas del jueves 21 de abril, cumpliendo el plazo de entrega. Desde la primera ronda de votacin, Consuelo Porras, actual Fiscal y Jefa del Ministerio Pblico, ha obtenido 8 votos a favor y 7 en contra. Segn la Ley de Comisin de Postulacin, los aspirantes deben tener dos terceras partes de los votos, es decir, 10 votos para integrar la nmina final de aspirantes. Mediante un consejo, se acord reiniciar con el proceso de votacin el sbado 23 de abril a partir de las 12:00 horas.

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

chevron-right

El panorama

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica:
“La Corte ordena que se realice la sesión, en el sentido de que no constituye causa de rompimiento del quorum el hecho de que alguien se separe de la Junta Directiva sabiendo que lo hace como una estrategia. Entonces, básicamente, la Corte de Constitucionalidad interviene por la parálisis que se provoca ante decisiones en las que, lamentablemente, se está judicializando un acto político que los mismos actores deberían resolver y asumir, por difíciles que sean, en lugar de usar estrategias para romper el quorum y eludir responsabilidades cuando no les conviene”.

Según Quezada, el Congreso “es un ente político que tiene las reglas del juego, pero han venido a usar estrategias cuando no les conviene, dilatando los temas y provocando una parálisis en su labor”.

El análisis político

El analista del Observatorio Legislativo, Pablo Alejandro Solórzano, señala que en la actualidad hay “fluctuación de votos en el hemiciclo parlamentario, porque ninguna mayoría puede asegurar que será permanente. La oposición urge la elección de cargos en la Junta Directiva, porque sabe que los votos se le pueden caer”.

Solórzano añade: “La elección de la Junta Directiva es importante por lo que está en juego el próximo año: habrá elecciones de segundo grado. En el 2026 se realizará la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, del Contralor General de Cuentas, se juramentarán las comisiones de postulación y se conocerá la nómina de candidatos para dirigir el Ministerio Público. Por eso, la oposición busca presidir la Junta Directiva, que cobra relevancia porque no solo rige las sesiones, sino también los tiempos para votar y, por ende, controla los minutos para negociar”.

LECTURAS RELACIONADAS

Fachada-del-TSE-4_4c4101

"En este momento la prioridad son las comisiones de postulación, que no nos distraigan otros temas", dice Raquel Zelaya, presidenta de Asíes

chevron-right
AME9901. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 15/01/2024.- Personas reaccionan a la transmisión de la posesión nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo hoy, en Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, ha iniciado este domingo por la noche con casi 10 horas de retraso, para que el gobernante tome posesión por cuatro años pese a diversos intentos hoy y durante los últimos meses por parte del Ministerio Público (Fiscalía) para evitar su llegada a poder. EFE/ Bienvenido Velasco

¿Puede la CC detener otro golpe de Estado? Gabriel Orellana analiza la denuncia del presidente Arévalo

chevron-right

Intereses en disputa

El subjefe de la bancada Vos, José Chic, advierte que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de ordenar sesionar “es de revisar”, porque, a su criterio, “la CC se atribuye facultades de legislación que le corresponden al Congreso”.

Chic considera que no solo está en juego la elección de la Junta Directiva del Congreso, sino que “se aproxima la elección de magistrados titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral, así como los plazos para juramentar a la comisión de postulación del Ministerio Público, que verificará el proceso de elección”.

El diputado de Vamos, Héctor Aldana, detalla que “el martes daremos continuidad a la moción para conocer la elección del primer secretario de la Junta Directiva. Lo que va a ocurrir es que se votará”. Además, descarta tener interés en ocupar ese cargo en la Directiva.

“La aprobación del presupuesto sería un arma que estaría utilizando el oficialismo; sin embargo, cuando existe fragmentación entre Semilla y Raíces, esa estrategia resulta poco eficiente, o al menos así se percibe”, concluye Solórzano.

ESCRITO POR:

Edwin Pitán

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión desde hace 14 años. Especializado en radio, prensa y televisión. Periodista del año de Prensa Libre en 2018. Productor de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.

Lee más artículos de Edwin Pitán

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso Diputados Junta Directiva Congreso Nery Ramos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS