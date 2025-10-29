Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP
Guatemala
|

Suscriptores

Suscriptores

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Cuatro de las 12 universidades con facultad en Ciencias Jurídicas renuevan a sus decanos que tendrán voz y voto en las elecciones de segundo grado.

|

time-clock

La Comisin de Postulacin se ha reunido durante dos das para definir la nmina final de 6 candidatos para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico para el periodo 2022-2026 y que deber ser elegido por el Presidente de la Repblica. En la primera ronda de votacin, fueron elegidos Nector Guilebaldo de Len Ramrez, con 13 votos a favor; Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nacin, obtuvo 12 votos a favor; Darleneene Apologa Monge Pinelo, obtuvo 14 votos a favor; Gabriel Estuardo Garca Luma, obtuvo 10 votos a favor; y Henry Alejandro Elas Wilson, obtuvo 12 votos a favor; siendo los primeros cinco postulantes en ser elegidos. Desde la segunda ronda, hasta la novena, no se ha tenido avance en la eleccin del sexto y ltimo integrante de la nmina final que ser presentada al mandatario de la nacin. A las 11 de la maana del jueves 21 de abril, Luis Aragn, Secretario de la Comisin de Postulacin, indic que se present un amparo en contra de la Comisin de Postulacin, donde se solicita que la nmina de aspirantes debe ser integrada por aquellos postulantes que obtuvieron alta calificacin y cumplen con los requisitos para optar al cargo. Se dio un plazo de seis horas a la comisin para trabajar un informe circunstanciado donde se explicar la forma en que se est conformando la nmina que se presentar al Presidente de la Repblica. El informe fue presentado a las 15:00 horas del jueves 21 de abril, cumpliendo el plazo de entrega. Desde la primera ronda de votacin, Consuelo Porras, actual Fiscal y Jefa del Ministerio Pblico, ha obtenido 8 votos a favor y 7 en contra. Segn la Ley de Comisin de Postulacin, los aspirantes deben tener dos terceras partes de los votos, es decir, 10 votos para integrar la nmina final de aspirantes. Mediante un consejo, se acord reiniciar con el proceso de votacin el sbado 23 de abril a partir de las 12:00 horas.

Los exdecanos Escobar, Suasnávar y Cabrera revisan el expediente de María Consuelo Porras que consiguió ser candidata y obtuvo su reelección para el MP. Fotografía: Prensa Libre.

El 2026 será un año clave para la justicia y la academia es uno de los pilares del proceso. A meses de que se activen las comisiones de postulación, algunas universidades han cambiado a sus decanos.

Los académicos participarán en la postuladora que tendrá que elegir a los candidatos al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Se espera que el Congreso convoque a ambas comisiones de postulación en enero del próximo año, para que luego cada una de las mesas comience su proceso de integración. 

Debido a la coincidencia en el término del mandato del TSE y del fiscal general, los decanos de las facultades de derecho tendrán una participación simultánea en las dos comisiones, tanto la del TSE como la del MP.

En la comisión que nomina candidatos a TSE participan dos decanos, el de la Universidad de San Carlos y un representante de las universidades privadas.

LECTURAS RELACIONADAS

En el 2026 se renuevan poderes en la CC, MP, Contraloría y TSE.

En 2026 se renuevan TSE, CC y MP: lo que está en juego para la justicia en Guatemala

chevron-right
Carlos Lucero Paz, presidente en funciones de la Cortes Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Fragmentación en la CSJ prolonga elección del presidente del Poder Judicial (y qué podría ocurrir)

chevron-right

El proceso de comisiones de postulación más reciente fue el de las actuales autoridades del Poder Judicial. La comisión para la Corte Suprema de Justicia y la de las Cortes de Apelaciones.

En las dos postuladoras, la mayoría de decanos fue un balance contra los comisionados del Organismo Judicial (OJ) y del colegio de abogados, quienes a criterio de organizaciones, buscaron entrampar las dos comisiones.

Pero esa integración de decanos ya no será la misma para el 2026. Hasta ahora cuatro universidades han registrado cambios de decanos. Fuentes, que prefieren el anonimato, no descartan que la academia haga otros movimientos de cara a las futuras elecciones de segundo grado.

El grupo de académicos quedó en la mira de las actualidades autoridades del MP cuando se opusieron a votar por María Consuelo Porras, cuando por orden constitucional finalmente fue incluida en la nómina y reelecta para un nuevo periodo que está por finalizar.

Los cambios

A dos meses que sean convocadas las nuevas comisiones de postulación, la Universidad Rafael Landívar (URL); Universidad del Istmo (UNIS); Universidad Mesoamericana; y Universidad de Occidente cambiaron a sus decanos de las facultades de derecho.

La URL tuvo como decano a Hugo Rolando Escobar Menaldo, un académico que a criterio de las organizaciones fiscalizadoras veló por mantener la objetividad y la transparencia en las distintas comisiones de postulación que tuvo la oportunidad de integrar.

Escobar Menaldo figura en una denuncia anonima que recibió e MP. Fotografía: Prensa Libre.

Dicha casa de estudios este año decidió sustituirlo por Julio César Cordón Aguilar. Fue secretario de Política Criminal durante en el primer periodo de María Consuelo Porras, presentó su renuncia el 5 de diciembre de 2019 porque ocuparía un puesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La UNIS mantuvo en las pasadas comisiones de postulación al decano Alejandro Arenales Farner, cuyo desempeño en las comisiones del 2024 fue más apegado al de la mayoría de decanos, a diferencia del 2022, durante el proceso de postulación al cargo de Fiscal General.

LECTURAS RELACIONADAS

Sede del MP en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL )

MP investiga a decanos de Derecho en el marco de las nuevas comisiones de postulación

chevron-right
Fachada de la Corte Suprema de Justicia y torre de tribunales.

Observadores internacionales critican el método de selección para la renovación de Cortes

chevron-right

El nuevo decano es Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, con experiencia como asesor de compañías como Energuate, Multi-inversiones S.A. y de Banco del Café S.A.

La Universidad Mesoamericana cambió a su decano Luis Fernando Cabrera, uno de los académicos más activos en las audiencias públicas de las comisiones de postulación para renovación de Cortes del 2024, mediante iniciativas para promover la transparencia en las distintas votaciones.

El nuevo directivo es Nery Anleu, que según registros públicos en 2024 y 2025 prestó servicios profesionales al Congreso, asignado a la subjefatura del bloque legislativo Azul.

La Universidad de Occidente tenía como decana a Ana Mercedes Suasnávar quien en el 2022 estuvo a favor de incluir en la nómina de candidatos a la Fiscal General, María Consuelo Porras.

Los decanos sustittuidos fueron clave en la pasada renovación de Cortes, apuntan organizaciones (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pero en el 2024, a diferencia de otros procesos de postulación, sus votos fueron apegados al criterio de la mayoría de decanos, apoyando en el balance y fuerza que demostraron los académicos para la renovación de las Cortes, según grupos fiscalizadores.

Ella fue reemplazada por José Ángel Donald González Cuevas, quien fue asesor de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas) de 2017 a 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales.

Fuentes cercanas a la academia señalan que Universidad Mariano Gálvez es otra casa de estudios que estaría evaluando un cambio en su decanatura de derecho, cargo que hasta hoy ocupa Luis Antonio Ruano Castillo.

En las postuladoras de 2024 se opuso a la intención de admitir a los magistrados electos por el Congreso en noviembre de 2023 como aspirantes por pate de la carrera judicial. Fue uno de los más enfáticos en buscar el cumplimiento de las leyes en las sesiones de la comisión, apuntan algunas organizaciones.

Investigación

En el marco de las pasadas comisiones de postulación del 2024, para nominar candidatos a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un grupo de decanos fue sujeto de una investigación por parte del MP, de la que a la fecha se desconocen avances.

Una denuncia anónima que ingresó al ente investigador el 10 de julio del año pasado, señaló que algunos de los académicos habían sostenido una reunión con Thelma Aldana, exfiscal general.

La supuesta reunión se habría desarrollado en El Salvador, y el denunciante anónimo sospecha que el fin pudo ser buscar apoyo para potenciales aspirantes a ocupar puestos de control en el Organismo Judicial.

Entre los decanos denunciados estaban Escobar Menaldo de la URL y Cabrera de Mesoamericana, dos académicos de los cuatro que hasta ahora han sido sustituidos por las universidades.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Académicos Comisiones de postulación MP de Guatemala  TSE Universidades 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS