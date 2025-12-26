¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

El Congreso está por comenzar su penúltimo año de legislatura y los diputados tienen una cosa en mente: conseguir su reelección para preservar un elevado salario y gozar de inmunidad ante la justicia, al menos eso opinan analistas especializados en el Organismo Legislativo.

El primer período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 14 de enero del 2026, cuando los congresistas tendrán una nueva dirección con la presidencia del diputado Luis Contreras, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Pero los legisladores desde ya piensan en las elecciones generales del 2027, lo que les permitiría mantener su curul o bien saltar para otros cargos de elección popular, para lo que necesitarán conseguir al menos tres grandes victorias, según analistas.

El Congreso no suele ser un órgano productivo en el año preelectoral y este 2026 parece no ser la excepción, por el contrario, las grandes decisiones que tomará el Congreso en los próximos meses puede servir para reafirmar su control político o despedirse de los privilegios que les da el Estado.

Nery Ramos entregará la presidencia de un Congreso que no fue productivo en el 2025, por el contrario, hubo desgaste por las disputas internas de algunas bancadas, y aprobaciones legislativas altamente cuestionadas.

Entre ellas, concretar el aumento de sueldo para los diputados; aprobar la ley de gastos a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo; un presupuesto nacional en plena madrugada; y un paquete millonario en préstamos, por mencionar algunos puntos.

Algunos integrantes de la Junta Directiva y jefes de bloque durante una rueda de prensa en defensa de su aumento de sueldo. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

Expertos resaltan que en el 2026 los diputados se centrarán en buscar consensos para reafirmar el balance en instituciones clave, buscar incidir en las elecciones de segundo grado, y promocionar su imagen con fondos públicos.

Buscar consensos

El primer gran reto que tendrán los diputados será conseguir acuerdos para la toma de decisiones, que son de manera colegiada en el pleno, al menos eso considera José Pablo Solórzano, integrante del Observatorio Legislativo.

“Será difícil llegar a los acuerdos. Es una renovación parcial de la Junta Directiva que obedece a la misma lógica de llegar a consensos y buscar un punto intermedio que no termina de favorecer al oficialismo”, señala.

El gran responsable de tratar que los acuerdos no afecten al bloque oficial y al gobierno será Luis Contreras, como el futuro presidente del Congreso, pero esa tarea no será sencilla.

Luis Contreras y los entonces oficialistas Samuel Pérez y Andrea Villagrán durante el inicio de la décima legislatura.. EFE/ Norvin Mendoza

“La Junta Directiva ya se está dividendo y ni han comenzado. Contreras tratará de finalizar su período con cierta estabilidad, creo que será difícil avanzar en una agenda y buscará cierto orden”, comenta Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Toda vez se logre definir cuáles serán los temas prioritarios y que por mayoría el Congreso va a apoyar, ya será posible hablar del segundo tema de interés, que podría traducirse a número uno en nivel de prioridad: las elecciones de segundo grado.

Control en TSE y CC

En las elecciones de segundo grado, el primer proceso de renovación será en el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), decisión que queda en manos de los diputados.

“El tema de las elecciones de segundo grado a cargo del Congreso va a ser muy, muy, muy intenso. Todo será de manera gradual y vemos ya un derroche de recursos, será un año enfocado en este tema y habrá mucha controversia”, adelanta Quezada.

Los legisladores no quedaron conformes con el anterior TSE electo, una muestra de ello fue cuando en noviembre del 2023, luego de la celebración de las elecciones generales, le retiraron la inmunidad a cuatro de sus cinco magistrados titulares.

Esa incomodidad hará que ahora los diputados piensen más de una vez a quién darle su voto, y buscarán, entre bloques de izquierda y derecha, conseguir el mayor respaldo para, quizá, incidir contra rivales políticos, apuntan los analistas.

Pero además de tener que elegir magistrados del TSE, el Congreso también debe de nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), otro gran puesto de interés.

“Una prioridad ampliamente en cada bloque será la elección de magistrados del TSE y también la elección de magistrados de la CC, como conseguir los consensos de las elecciones de segundo grado”, subraya Solórzano.

Los Magistrados Nester Vásquez, Dina Ochoa y Walter Mazariegos, actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), conversan durante el acto de investidura de la nueva presidenta de la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Aunque la CC no es una elección como tal de segundo grado, por el peso y poder que maneja la Corte, es un asunto que moverá de manera intensa a los diputados en la primera parte del año.

Para octubre del 2026, los parlamentarios también deberán de elegir a un nuevo funcionario que si se rige bajo la Ley de Comisiones de Postulación, se trata del futuro contralor General de Cuentas.

La institución a cargo del futuro contralor puede servir como una forma de bloquear candidaturas del grupo rival que pierda esta elección, ya que sin la emisión de finiquitos, actuales funcionarios no podrían ni inscribirse para una reelección en el 2027.

¿Campaña anticipada?

Aunque el Congreso no suele ser productivo con la emisión de decretos en el año preelectoral, los analistas ven bastante probable que se aprueben temas que tachan como “clientelares”, que les ayude desde ya a captar la atención y simpatía de posibles votantes.

“Aumentos presupuestarios, préstamos, fiscalizaciones, se buscará debilitar al oficialismo con muchas citaciones. Será un Congreso que no camine en calidad de decreto, pero muy intenso”, señala Quezada.

En este punto coincide Solórzano, quien desde ya cree probable que se vean nuevas aprobaciones legislativas encaminadas a la repartición de recursos en municipalidades o departamentos.

“La agenda legislativa ha girado en la ejecución de proyectos y de las grandes municipalidades para poder llevar obra que podría ser transaccional, para los alcaldes. Facilitar fondos para campaña”, concluyó.