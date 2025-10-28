Diputados de oposición fallan en su intento por incluir elección de Junta Directiva en agenda legislativa

Diputados de oposición intentaron este martes 28 de octubre modificar la agenda legislativa para incluir la elección de la Junta Directiva del Congreso para el 2026; sin embargo, no lo lograron porque no fue posible integrar la directiva actual.

La intención de los diputados de Vamos, Valor y la UNE era modificar la agenda para elegir a quien ocupe la primera secretaría de la Junta Directiva; sin embargo, no lo consiguieron, ya que el actual presidente del Congreso, Nery Ramos, levantó la sesión.

Fue el diputado Sergio Celis, de Cabal, quien presentó la moción para incluir como punto la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

El diputado oficialista José Carlos Sanabria pidió buscar consensos para la elección del primer secretario y solicitó una verificación de quorum antes de que se votara por la moción para cambiar la agenda de la sesión plenaria; sin embargo, no se logró debido al cierre de la misma.

Se dijo que la oposición propondría a la diputada Helen Ajcip para ocupar el cargo de primera secretaria, vacante desde la salida de Karina Paz.

Además, parlamentarios opinaron que la intención de la oposición era medir fuerzas para intentar elegir a la nueva Junta Directiva; sin embargo, no se conocen nombres de diputados que estarían interesados en ocupar esos cargos en el 2026.

Es decir, la oposición medía fuerzas para comprender el panorama que enfrentará ante una eventual elección de la nueva Junta Directiva.

