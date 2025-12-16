Por qué la Comisión de Postulación del TSE define el futuro de las próximas elecciones 2027

En Guatemala, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no son electos por voto ciudadano, sino mediante una elección de segundo grado que inicia con la integración de una Comisión de Postulación.

Este órgano evalúa perfiles y envía al Congreso una nómina de 20 candidatos, de la cual se elegirán los magistrados que dirigirán el TSE para el período 2026-2032.

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la comisión será presidida por el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) e integrada por representantes universitarios y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Su conformación es clave porque delimita el margen de decisión del Congreso, que solo puede escoger entre los perfiles previamente evaluados.

Especialistas consultadas advirtieron que, aunque este proceso no incluye participación directa de la ciudadanía, sus efectos son determinantes para la democracia.

En 2026, además, coincidirán varias designaciones de alto impacto institucional, lo que hace indispensable su seguimiento público y mediático.

La importancia democrática del proceso

Durante un panel de análisis, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, subrayó que el verdadero peso de la elección del TSE no empieza en el Congreso, sino en la comisión de Postulación.

“La calidad del Tribunal Supremo Electoral empieza ahí”, afirmó, al advertir que una comisión sin independencia ni criterios técnicos produce un órgano electoral debilitado desde su origen.

Ibarra alertó que el distanciamiento ciudadano frente a estas elecciones es uno de los mayores riesgos. “Se cree que no importa lo que hagan abogados o comisionados, pero una comisión mal integrada termina respondiendo a intereses políticos”, señaló, lo que impacta directamente en la credibilidad del voto.

Por su parte, la politóloga Crista Walters, analista en democracia y gobernanza, recalcó que las comisiones no deben limitarse a revisar requisitos formales.

“No basta el papel, hay que evaluar trayectorias”, sostuvo, al advertir que la injerencia externa en esta fase deja al TSE “frágil” antes incluso de organizar elecciones.

Ambas coincidieron en que si falla la comisión de postulación, todo el proceso electoral queda en riesgo, por lo que vigilar esta etapa es fundamental, aun cuando la ciudadanía no participe directamente en la votación.

Lo que debe saber

Evalúa perfiles y elabora la nómina de 20 candidatos al TSE.

al TSE. El Congreso elige de esa lista a 5 magistrados titulares y 5 suplentes .

. Está presidida por el rector de la Usac e integrada por universidades y el Cang .

e integrada por universidades y el . La comisión limita las opciones del Congreso a los perfiles evaluados.

a los perfiles evaluados. La Comisión y el Congreso deben elegir el nuevo TSE antes de marzo de 2026, cuando vence el período de los magistrados actuales.

Quiénes buscan integrar la postuladora

En este contexto, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) inició su proceso para elegir a un comisionado titular y un suplente ante la Comisión de Postulación del TSE.

Al menos 12 abogados se postularon en distintas planillas, que reflejan tanto la diversidad y fraccionamiento del gremio.

Entre los aspirantes hay alianzas vinculadas a exautoridades universitarias, sectores del Ministerio Público, grupos tradicionales del gremio y plataformas emergentes.

Quienes resulten electos tendrán un rol decisivo en la evaluación de los perfiles que el Congreso deberá considerar, en un proceso que marcará el rumbo del sistema electoral en los próximos años.

#EleccionesCang



Tras la inscripción de planillas para los puestos del @CangGuatemala en la postuladora del @TSEGuatemala, lideres gremiales, políticos y candidatos intensifican campaña de cara a las votaciones del 5/1/2026. pic.twitter.com/luUGTiitr4 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) December 14, 2025

Planillas presentadas

Planilla 1 (alianza gremial vinculada a Plataforma de Profesionales por la Justicia, Unidos por el Derecho y Avanza):

César Fernando Díaz García

Ángel Antonio Rodríguez de León

Planilla 2 (Alianza Unida por el Gremio – AUG):

Guillermo Alfonso Cifuentes de León

Erick Samuel Morales Román

Planilla 3 (Unión Libertad y Justicia – Unión):

Julio José Aguilar Martínez

Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez

Planilla 4 (Unidad x la Democracia):

Gregorio José Saavedra Zepeda

Edgar René Ortiz Romero

Planilla 5 (Multiplataforma de organizaciones gremiales, asociada al rector Mazariegos):

María Alicia Ovalle Gramajo

José Pablo Pacheco Samayoa

Planilla 6 (movimiento impulsado por Juan Francisco Solórzano Foppa):

Ramón Cadena Rámila

María Eugenia Mijangos

