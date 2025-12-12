¿Quiénes son los profesionales que quieren integrar la postuladora del TSE en representación del Cang?

La Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en proceso de integración y 12 abogados buscan formar parte de ella en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Ahora el Tribunal Electoral del colegio profesional tendrá que evaluar los expedientes, verificar que cumplieran con toda la papelería y que llenen los requisitos para ser comisionados.

El Cang elige por medio de votaciones gremiales a un comisionado titular y a un suplente para la postuladora, que tendrá que proponer al Congreso 20 candidatos para la nueva integración del TSE, para el período 2026-2032.

Las instalaciones de Tribunal Electoral del Cang estuvieron abiertas este 11 y 12 de diciembre, de 8 a 16 horas, para la recepción de expedientes de todos aquellos que estén interesados en integración la postuladora.

Esta será la primera votación, de un total de cuatro, que tiene que desarrollar el colegio de Abogados entre los meses de enero a marzo del 2026, según datos del Tribunal Electoral del Cang.

La primera vuelta para estas votaciones será el 5 de enero, según la convocatoria hecha por la Junta Directiva del colegio, que en coordinación con su tribunal, planifica una posible segunda vuelta para el 13 de enero.

Quienes resulten ganadores tendrán espacio en la postuladora del TSE que tendrá de presidente al rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos.

El comisionado titular tendrá voz y voto en la toma de decisiones que haga la comisión de postulación, mientras que el suplente tendrá participación en las sesiones y podrá opinar sobre los temas a discusión, peo no tendrá voto.

Los perfiles

Gálvez y MP

La planilla 1 presentada, y que ya quedó inscrita por llenar los requisitos, impulsa a los abogados César Fernando Díaz García y Ángel Antonio Rodríguez de León.

Son impulsados por una alianza gremial entre Plataforma de Profesionales por la Justicia; Unidos por el Derecho; y Avanza. La primera organización tiene de líder a Estuardo Gálvez, exrector de la Usac; y la última, integrada por fiscales y autoridades del Ministerio Público (MP).

Díaz García formó parte de la pasada Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones que presidió el rector de Universidad Internacionales Raúl Arévalo, siendo electo el secretario de dicha postuladora.

La planilla Unidos por el Derecho, Plataforma de Profesionales por la Justicia y AVANZA quedó formalmente inscrita con el número de planilla 1.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

En la pasada postuladora, Díaz votó a favor de tener una sede mixta en la postuladora, para que la integración de la nómina se hiciera en el Congreso, pero a medida del avance de sesiones cambió su voto apoyando que todo el trabajo se desarrollara en Universidad Rafael Landívar (URL).

En las últimas semanas esta coalición gremial celebró convivios navideños con abogados, según organizaciones de fiscalización, con el fin de captar potenciales votantes para las elecciones gremiales.

Recientemente Melvin Portillo, secretario de política criminal del MP, declaró a la prensa que no descarta participar como posible aspirante a una magistratura en el TSE o bien para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

Alianza Unida por el Gremio (AUG)

La planilla 2, ya notificada de inscrita, impulsa a los profesionales Guillermo Alfonso Cifuentes de León y Erick Samuel Morales Román.

Ellos por medio de la organización gremial Alianza Unida por el Gremio, que se presenta con sus siglas como AUG. De los dos aspirantes no existen mayores antecedentes púbicos en otros procesos de comisiones de postulación.

La planilla Alianza Unida por el Gremio (AUG) quedó formalmente inscrita con el número de planilla 2.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

Los aspirantes declararon al momento de entrar sus expedientes que no forman parte de los grupos “tradicionales” del gremio de abogados, y que, por el contrario, buscan ofrecer una alternativa.

Rey del Tenis

La planilla 3, que ya fue notificada como inscrita tras la evaluación del Tribunal Electoral del Cang, impulsa a Julio José Aguilar Martínez y a Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez.

Son impulsados por Unión Libertad y Justicia (Unión), agrupación gremial cuyo líder es Roberto López Villatoro, mejor conocido como “El Rey del Tenis”.

López Villatoro enfrentó un proceso penal por una investigación del MP en el Caso Comisiones Paralelas, en la cual, la tesis de los agentes fiscales le atribuían incidencia para la negociación ilícita de candidatos a las altas Cortes del país.

📌 La planilla 𝗨𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝘆 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 (𝗨𝗡𝗜𝗢́𝗡) quedó formalmente inscrita con el número de planilla 3.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

Finalmente, el proceso penal fue desvanecido a favor de López Villatoro, quien recuperó su libertad. Incluso, en el 2025 buscó, sin éxito, la presidencia de la Junta Directiva del Cang.

Los dos aspirantes a integrar la postuladora del TSE por la planilla Unión, de López Villatoro, no tienen antecedentes en otros procesos de comisiones de postulación.

Unidad x la Democracia

La planilla 4 presentada, ya quedó formalmente inscrita, impulsa a los abogados Gregorio José Saavedra Zepeda y Edgar René Ortiz Romero.

Son impulsados por la organización gremial Unidad x la Democracia, que anteriormente era llamada Unidad x la Justicia en los últimos procesos de elecciones del Colegio de Abogados.

La evolución de la organización gremial, apuntan dirigentes, obedece a contar con el respaldo de más agremiados a comparación de los últimos procesos, que les garantizó ocupar puestos en las postuladoras de Cortes y ganar la presidencia de la Junta Directiva del Cang.

La planilla Unidad X la Democracia quedó formalmente inscrita con el número de planilla 4.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

Saavedra Zepeda integró como comisionado la postuladora de Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2024, siendo uno de los pocos representantes del gremio que se resistía al cambio de sede de la postuladora.

El grupo de magistrados que integró buscaban llevarse la comisión a la sede de la CSJ, lo que ocasionó una discusión en la postuladora que tardó algunas semanas.

Ortiz no tiene mayores antecedentes en comisiones de postulación, pero es un abogado experto en derecho constitucional que ha estado activo por medio de amparos ante situaciones de coyuntura nacional.

El abogado Ortiz fue uno de los profesionales que buscó garantizar, por medio de un amparo solicitado a la Corte de Constitucionalidad (CC), el respeto a los resultados electorales del 2023, permitiendo la toma de posesión de todas las autoridades electas.

También presentó amparos en contra de la CSJ tras designar de manera directa a nuevos magistrados para nuevas salas de Apelaciones creadas en el interior de país, pero este segundo amparo no prosperó en la CC.

Multiplataforma

La planilla 5, en fase de evaluación, impulsa de aspirantes a María Alicia Ovalle Gramajo y a José Pablo Pacheco Samayoa.

Fueron inscritos sin un nombre gremial en particular, identificándose como una “multiplataforma” que reúne a más de 15 organizaciones gremiales, según sus dirigentes.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

La alianza reuniría entre algunas de las organizaciones a Coalición Gremial, del magistrado suplente Wilson López; Brújula Gremial, de Mynor Moto, que sería el candidato a magistrado de la CC de la alianza.

También tendría incidencia la organización Aspa, del magistrado Constitucional, Nester Vásquez, y también se relaciona al rector de la Usac, Walter Mazariegos.

La planilla 5 para la postuladora del TSE, también es relacionada a Aspa de Nester Vásquez de la CC y al rector de la USAC, Walter Mazariegos. En una fotografía se ve a la aspirante titular al lado del rector qué va a presidir la postuladora del TSE.

Incluso, en redes sociales circula una fotografía de la aspirante a comisionada titular, Ovalle Gramajo, al lado del rector de la Usac, quien será, por mandato legal, el presidente de la comisión de postulación al TSE.

Ligada a exsuperintendente

La planilla 6 busca inscribir a Ramón Cadena Rámila y a María Eugenia Mijangos.

Los aspirantes no ingresaron bajo el nombre de alguna agrupación gremial en particular, pero, según abogados, estarían siendo impulsados por un movimiento promovido por Juan Francisco Solórzano Foppa.

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y recibió una sentencia condenatoria de 2 años de prisión, conmutables, luego de reconocer irregularidades en el proceso de formación de un partido político.

Ramón Cadena es un abogado defensor de Derechos Humanos, señalado dentro del Caso Toma Usac; mientras que María Eugenia Mijangos fue magistrada titular del TSE del periodo 2014-2020.