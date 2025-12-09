Grupos gremiales usan convivios para ganar simpatías frente a elecciones del 2026

Algunas organizaciones del gremio de abogados y profesionales afines que aspiran a competir en las elecciones de segundo grado del 2026 han disfrazado su campaña con convivios navideños, según organizaciones sociales.

La primera elección que celebrará el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) está programada para el 5 de enero próximo, en la que se busca designar a un comisionado titular y uno suplente para la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, se deberá elegir a un representante del colegio ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, un magistrado titular y uno suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), así como renovar al Tribunal Electoral del Cang.

Estas elecciones se desarrollarán de enero a marzo del próximo año, por lo que desde ya las agrupaciones gremiales buscan el respaldo de los afiliados del Cang.

La temporada navideña ha servido de marco para organizar convivios que, según sectores sociales, tienen como trasfondo presentar a los potenciales candidatos a los cargos en disputa en el 2026.

Las campañas ostentosas han sido una constante en el gremio de abogados. Durante las elecciones para Junta Directiva y Tribunal de Honor del Cang, se realizaron numerosas reuniones y hasta giras en helicóptero.

Nombres y alianzas

El grupo gremial ASPA, que impulsó al magistrado Nester Vásquez para la CC, celebró un convivio en Totonicapán, donde destacó la figura del magistrado, quien, según fuentes, buscaría la reelección.

“Expresamos nuestra gratitud al magistrado Nester Vásquez, por mantener viva la razón de ser de nuestra agrupación: la ética, el servicio y la academia”, indicó una publicación en Facebook.

La misma publicación incluye un álbum con 18 fotografías, varias de ellas centradas en la participación del magistrado Vásquez, en el contexto de las elecciones de segundo grado del 2026.

El magistrado de la CC junto a organizadores del convivio celebrado en Totonicapán. Fotografía: Redes sociales de Aspa.

También el juez penal Mynor Moto ha buscado apoyo en eventos gremiales. Moto, quien en el 2022 aspiró a ser magistrado constitucional, ahora es promovido por la organización Brújula Gremial GT. El pasado fin de semana participó en un convivio en Totonicapán, donde se ofrecieron canastas navideñas a los asistentes.

Mynor Moto tuvo una orden de captura por el Caso Comisiones Paralelas 2020. Fotografía: Redes sociales de Brújula Gremial GT.

Plataforma de Profesionales por la Justicia —agrupación del exrector de la Usac, Estuardo Gálvez— Unidos por el Derecho y Avanza —organización integrada por fiscales— también realizaron un convivio el 4 de diciembre.

Analistas consideran que esta alianza podría concretarse para las elecciones del 2026, con Gálvez como posible candidato titular a la CC. En su participación en los comicios del Registro de Información Catastral, su agrupación resultó vencedora. Aunque no fue una contienda reñida, se le considera un actor con base sólida, lo que lo convierte en un contendiente fuerte.

Incluso el partido Servir podría incidir en las próximas elecciones del Cang mediante la agrupación Profesionales para Servir, que comparte el nombre del partido que tiene por secretario general a Carlos Pineda. Esta organización ha convocado a un convivio navideño para el 13 de diciembre, en el que se destaca la presencia de Pineda, quien fue candidato presidencial en el 2023.

El nombre de esta organización es similar al partido político del que Carlos Pineda es secretario general. Fotografía: Redes sociales.

Entre las agrupaciones gremiales que también están promoviendo la figura de abogados, que ya han ocupado puestos en postuladoras como comisionados por medio de elecciones, aparece el abogado Armando Ajín.

Ajín, es impulsado por la Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP), y la última postuladora que integró fue la de Corte Suprema de Justicia en el 2024, votando, según los antecedentes, afín a la mayoría de magistrados.

Poca fiscalización

Para Pablo Muñoz, analista de Alianza por las Reformas, la falta de fiscalización representa un riesgo, ya que se desconoce el origen de los recursos que financian estos eventos.

“Lo oneroso de las campañas genera dudas sobre las fuentes de financiamiento. Se evidencia una debilidad en el Cang para establecer límites o controlar quiénes financian estos eventos, que en realidad son actos de campaña electoral gremial”, señaló.

Muñoz también advirtió que esta ausencia de controles podría facilitar la participación de grupos criminales en las elecciones de segundo grado.

“Es peligroso que no se pueda rastrear el financiamiento, pues podría haber aportes provenientes del crimen organizado, con el objetivo de colocar a sus representantes en cargos clave”, puntualizó.

Por su parte, Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, señaló la necesidad de reformas internas que permitan fortalecer los procesos de vigilancia.

“Se requieren recursos que fortalezcan nuestra función. El reglamento electoral debe reformarse para garantizar una mejor organización, crear unidades de supervisión, regular la campaña anticipada y sancionar conductas antidemocráticas”, concluyó.