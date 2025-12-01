¿Quiénes son los favoritos? Ocho de 15 rectores de universidades privadas son elegibles para la Comisión de Postulación del TSE

El acuerdo legislativo 10-2025 convocó a la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cada sector involucrado ya busca a sus comisionados. Las universidades privadas no son la excepción y ya se reunieron para buscar a sus representantes.

A este grupo de académicos les corresponde elegir a un comisionado titular y a un suplente, quienes deben ser electos entre los rectores de las 15 universidades privadas que legalmente están establecidas en el país.

Sin embargo, no todos los rectores pueden ser comisionados en la postuladora del TSE, ya que existen impedimentos claros en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que es la normativa que rige el proceso de sucesión de los magistrados electorales.

Además, existen algunos académicos que por razones personales o profesionales no están interesados en participar en los procesos de postulación.

Solo ocho elegibles

Actualmente, hay 16 universidades privadas, la más reciente en integrarse es la Universidad Americana, que según los estatutos, del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, entrará en operaciones dentro de seis meses.

Este retraso en sus operaciones hace que para este proceso de postulación no sea tomada en cuenta, por lo que solo 15 rectores elegirán a los comisionados que los representen.

Sin embargo, el artículo 138 de la Lepp enumera las causas por las que un rector no puede integrar la comisión de postulación.

Funcionarios de organismos de Estado y de las entidades autónomas, con excepción a los comisionados que por ley designa la Usac. El Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el procurador de los Derechos Humanos. Los miembros de los órganos permanentes de organizaciones políticas. Los magistrados, funcionarios o empleados del TSE y sus dependencias, así como sus familiares en grados de ley. Los ministros de cualquier religión o culto.

También un requisito fundamental para esta comisión de postulación es que los comisionados sean guatemaltecos, lo que reduce las posibilidades a solo ocho rectores. Esta restricción acorta la lista de rectores que podrían ser elegidos como comisionados.

Ricardo Castillo, rector de Universidad Francisco Marroquín (UFM). Roberto Moreno, rector de Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Cyrano Ruiz, rector de Universidad Davinci (Udavinci). Carlos Cárdenas, rector de la Universidad Mariano Gálvez (UMG). Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones. Mynor Cordón, rector de la Universidad Regional. Eduardo Suger, rector de la Universidad Galileo. Fernando Osorio, rector de la Universidad Juan José Arévalo.

Por antecedentes de pasados procesos de comisiones de postulación, los rectores Castillo, de la UFM y Suger, de la Universidad Galileo, no suelen participar en los procesos.

Moreno, de la UVG, aunque en otros procesos sí ha participado, y en la última comisión para elegir al contralor general de Cuentes fue quien la presidió, ahora no estaría en la disposición de participar, según lo han adelantado fuentes académicas cercanas al profesional.

El rector de la Internaciones, Raúl Arévalo, aunque es elegible, por ahora se desconoce si estaría dispuesto a participar. Arévalo presidió la pasada Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones.

Raúl Arévalo supervisa la revisión de expedientes en la postuladora de Corte de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa).

Cabildeos

La semana pasada los rectores, tanto elegibles o no, tuvieron un primer acercamiento para repasar las prohibiciones para integrar la comisión y determinar quiénes de los elegibles están dispuestos a participar. De esta reunión, fuentes que estuvieron presentes, señalan que no fue posible acordar una fecha para elegir a sus comisionados antes de que termine el año.

En la reunión se habría decidido dejar la elección para enero próximo, aunque por elegibilidad y disposición se menciona que los comisionados podrían ser Cyrano Ruiz, de la Universidad Da Vinci y Mynor Cordón, rector de la Universidad Regional.

Además, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas tienen que elegir un comisionado titular y un suplente. En ese proceso todavía no se ha definido la fecha de la primera reunión.

#Ahora



El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala @CangGuatemala convoca a elecciones el 5 de enero para elegir a un representante titular y suplente, para la Comisión de Postulación del @TSEGuatemala. pic.twitter.com/IAXM7FabEt — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 27, 2025

Por aparte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ya convocó para la elección de sus representantes en la postuladora y celebrará sus votaciones el 5 de enero del 2026; y en caso de no definirse la elección en una primera vuelta, se programará un segundo evento de votaciones el 13 de enero.

Usac liderará la comisión

La Comisión de Postulación para el TSE será presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Mazariegos, a criterio de algunos sectores sociales ya presenta una “tacha” para la futura postuladora por la forma en que llegó a dirigir la única universidad pública de Guatemala.

Mazariegos consiguió ser el rector de la Usac bajo señalamientos de fraude en las elecciones, y a meses de concluir su periodo del 2022-2026, es una sombra que lo acompaña.

La ley también establece una silla como comisionado titular al decano de la Facultad de Derecho de la Usac, cargo que ocupa Henry Arriaga, quien ya ha participado en varias postuladoras.

El decano fue reelecto sin oposición, es cercano al grupo de Mazariegos, según fuentes universitarias. En su recorrido como comisionado se recuerda en la pasada postuladora del Ministerio Público (MP), cuando apoyo la reelección de María Consuelo Porras.

Decano de derecho de la USAC y la presidenta en funciones del TSE tras la firma de un convenio institucional. Fotografía: Prensa Libre.

Suplente de Mazariegos

El rector de la Usac dentro de la comisión también cuenta con un suplente, quien el pasado viernes 28 de noviembre fue elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU). Se trata de Adelupe Jocabed Rojas Castillo.

Rojas Castillo es una abogada graduada en el 2023, que actualmente ocupa un puesto en el Departamento Jurídico de la Usac. Ha trascendido que en su época de estudiante apoyó la candidatura de Mazariegos para conseguir la rectoría.

En el 2022, Rojas Castillo se postuló como electora de Mazariegos con el grupo estudiantil Innova Usac, lo que le permitió ser parte de la Comisión de Escrutinio que finalmente validó la elección de Mazariegos, en medio de señalamientos de fraude.