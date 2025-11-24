Electora de Walter Mazariegos será suplente en la comisión de postulación del TSE

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC nombró a Adelupe Jocabed Rojas Castillo como suplente del rector, Walter Mazariegos, ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Su nombramiento no fue de manera unánime. Fuentes cercanas al CSU explicaron que fue electa con 29 votos a favor y siete abstenciones.

Rojas es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria, por la Usac, en el 2023.

Fue propuesta por Sergio Francisco Castillo Bonini, decano en funciones de la Facultad de Arquitectura, refirió la fuente que por motivos de seguridad prefirió no ser citada esta nota.

La información pública, referente a la comisionada suplente y sustituta de Mazariegos, es limitada. Fue presentada como un buen perfil por sus funciones dentro del departamento jurídico de la USAC.

En la elección para rector de la Usac, Rojas integró uno de los cuerpos electorales y le dio su apoyo a Mazariegos, según fuentes que siguieron de cerca ese proceso.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Rojas ha participado de forma activa en el grupo Innova Usac, afín a Walter Mazariegos.

En el 2022 integró la Comisión de Escrutinio en las elecciones de rector que dejaron como ganador a Mazariegos, en un proceso cuestionado por estudiantes, docentes y organizaciones sociales.

Rojas tendrá voz dentro de la postuladora al TSE, pero no podrá emitir ningún voto, eso tan solo corresponde a los miembros titulares de la comisión de postulación.

Para Astrid Lemus, exdecana de la facultad de Derecho, el nombramiento le genera dudas, ya que deberían de respetarse los estatutos universitarios y designar una responsabilidad de este tipo, al decano de mayor antigüedad.

“Esa designación viola la normativa universitaria que manda que quien sustituye al rector es el decano más antiguo. La Ley Electoral y de Partidos Políticos manda que sea el CSU quien elija al sustituto del rector y ese debe entonces acogerse a la normativa universitaria”, indicó.

La USAC también cuenta con un segundo puesto titular en la comisión, se trata de Henry Arriaga, como decano de la facultad de ciencias jurídicas de la USAC.

Él también debe de contar con un suplente, que es nombrado por la Junta Directiva de la facultad de derecho de la USAC. Hasta ahora se desconoce la fecha de designación.