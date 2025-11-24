Rector de la Usac debe instalar la postuladora del TSE en el Congreso, notifica Junta Directiva

El Congreso informó al rector de la Usac, Walter Mazariegos, que la sede de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe establecerse en ese organismo por disposición legal. Así lo notificó la Junta Directiva del Congreso en una nota dirigida al futuro presidente de la postuladora.

El rector de la Universidad de San Carlos (USAC) tiene el mandato legal de presidir la comisión que se debe instalar a más tardar el próximo 19 de enero.

El oficio detalla que de acuerdo con el artículo 141, literal c, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las sesiones se deben efectuar en instalaciones del Congreso y deben ser públicas.

El pleno del Congreso lanzó la convocatoria para esta comisión de postulación desde el 19 de noviembre, con lo que se habilita para que resto de instancias puedan elegir a sus representantes titulares y suplentes.

Justamente la semana pasada, varias organizaciones fiscalizadoras de elecciones de segundo grado se reunieron con el presidente del Congreso, Nery Ramos, para exponer la necesidad que esta postuladora trabaje de manera pública.

Directiva del @CongresoGuate informa al rector de la USAC, Walter Mazariegos, que por mandato de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Comisión de Postulación del @TSEGuatemala debe sesionar, de manera pública, en las instalaciones del Congreso. pic.twitter.com/CFoEnEv7lt — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 24, 2025

Los diputados de la Junta Directiva analizaron la sugerencia y determinaron que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ya es clara en la designación de la sede, por lo que tan solo firmaron un oficio e informarle de la apertura del Congreso al rector de la USAC al momento que comiencen sus operaciones.

Este punto generaba preocupación en organizaciones y misiones de observación internacional, recordando cómo la disputa de la sede retrasó por casi un mes el trabajo de las comisiones de postulación para cortes de justicia del 2024.

La semana pasada trascendió que el rector de la USAC estaba buscando apoyo, para llevar la sede de la comisión de postulación, al salón de un hotel en la zona 11 capitalina.