Congreso convoca a la Comisión de Postulación para el TSE 2026-2032

El pleno del Congreso convocó a la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo cual inicia el proceso de renovación de autoridades de segundo grado previstas para el 2026.

El acuerdo legislativo 10-2025 fue aprobado con el voto favorable de 90 diputados, quienes avalaron el llamado público a la postuladora que deberá preseleccionar a los aspirantes para las magistraturas electorales.

La convocatoria entrará en vigor el 19 de noviembre, para que el resto de instituciones que integran la postuladora realicen los procesos necesarios para designar a sus representantes.

El artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) establece cómo se integrará la comisión y quién la presidirá. Esta función corresponde a quien ocupe la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Otro cargo previsto es el del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, que actualmente desempeña Henry Arriaga. Además, se contemplan representantes de la academia vinculados con universidades privadas.

El Foro de Rectores deberá elegir a un comisionado, al igual que los decanos de universidades privadas que impartan la carrera de Derecho. Ambos designarán, además, un suplente.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) también deberá convocar a elecciones para elegir a su representante titular y suplente.

El rector y el decano de la Usac deberán contar con un suplente, quien será designado por el Consejo Superior Universitario (CSU).

El nuevo TSE, que será electo por el pleno del Congreso a partir de la nómina de candidatos propuesta por la postuladora, tendrá bajo su responsabilidad la inscripción de candidatos, la vigencia de los partidos políticos y la organización de las elecciones generales previstas para el 2027 y el 2031.

El @CongresoGuate convoca a la Comisión de Postulación para el nuevo @TSEGuatemala. El proyecto de acuerdo entrará en vigencia el 19 de noviembre y tras esa fecha los órganos que la integran comenzarán el proceso para elegir a sus representantes. pic.twitter.com/QtY2DvHWoI — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 11, 2025

Piden fiscalizar

Por mandato legal, la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ser presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero los antecedentes de Walter Mazariegos generan dudas entre algunos diputados, quienes exhortan a la población a vigilar el proceso.

La diputada oficialista Elena Motta destacó que estudiantes universitarios han ido recuperando espacios en el Consejo Superior Universitario (CSU), pero subrayó que es necesaria la vigilancia social.

“Quisiera exhortar al estudiantado de todas las universidades, pero también a la sociedad civil, que se involucre en este proceso, que estemos alerta y monitoreando. No podemos permitir que se sigan capturando los espacios”, dijo Motta.

La congresista añadió que es necesario transmitir un mensaje de valentía y honestidad a los futuros comisionados, ya que la responsabilidad que asumirán será la base del sistema democrático del país.

“Este proceso será clave para la democracia de Guatemala, y necesitamos garantizar que los magistrados que integren el TSE sean personas honestas y comprometidas con la democracia”, indicó.

La elección de magistrados del TSE es clave para nuestro futuro.



Rechazamos la presencia del usurpador Mazariegos, impuesto por fraude. Por eso llamamos a todo el Pueblo a tener los ojos puestos en este proceso.



El TSE debe estar conformado por personas probas y democráticas. pic.twitter.com/g7rxf6E72T — Elena Motta 🌱 (@ElenaMotta_) November 11, 2025

De forma similar, el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), remarcó que la ciudadanía debe observar el trabajo de la postuladora, especialmente por las dudas que rodean a quien, por ley, la presidirá.

“Hacemos un llamado a la población guatemalteca para que se involucre en este proceso de observancia de la comisión de postulación, sobre todo por los actores que la dirigirán”, expresó Chic.

Para el congresista, el rol del próximo TSE será clave, debido a la responsabilidad que tendrá, especialmente por los antecedentes de la actual magistratura electoral.

“Este es un primer paso para la democracia del país. Es importante recuperar la credibilidad del TSE y su institucionalidad. Después del proceso electoral del 2023, tenemos un TSE golpeado y desarticulado”, concluyó.