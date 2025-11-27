Colegio de Abogados convoca elecciones para representantes ante la Comisión de Postulación del TSE

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) publicó este jueves 27 de noviembre, en el Diario de Centro América, una convocatoria a elecciones.

Se trata de una sesión extraordinaria de asamblea general para elegir al representante titular y suplente del Cang ante la Comisión de Postulación, la cual deberá integrar una nómina de candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, para el periodo del 2016 al 2032.

La convocatoria está prevista para el 5 de enero de 2026, de 8 a 18 horas.

La publicación añade que en la capital los centros de votación estarán en el Parque de la Industria, 8a calle, 2-33, zona 9, y en Forum Majadas, 27 avenida, 6-40, zona 11. También se habilitarán sedes departamentales y municipales.

El Cang afirma que el padrón está actualizado, por lo que el día de la votación los electores no podrán cambiar ni actualizar la sede para emitir su voto.

La convocatoria establece que, si ese día no se alcanza mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 13 de enero entre las dos planillas con mayor número de votos.

Los interesados en participar deben presentar por escrito su solicitud de inscripción.

