Billete conmemorativo de Q100 competirá por premio internacional

Álvaro González Ricci,presidente del Banco de Guatemala (Banguat), informó este 25 de mayo que el nuevo billete Conmemorativo de Q100 participará en una la competencia internacional organizada durante el evento High Security Printing Latin America 2026.

La actividad se realizará del 1 al 3 de junio en la ciudad de Guatemala y reunirá a expertos, bancos centrales y empresas especializadas en tecnologías de seguridad para documentos oficiales y papel moneda.

Según explicó el funcionario, el nuevo billete de a Q100 nuevo fue inscrito en la categoría “Best New Commemorative Banknote” o Mejor billete conmemorativo de nueva emisión, reconocimiento que premia a los mejores billetes conmemorativos emitidos en la región.



Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, informó que el billete conmemorativo de Q100 participará en la competencia internacional como Mejor Billete Conmemorativo de Nueva Emisión. Evento que se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en la Ciudad de Guatemala. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión)

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Guatemala busca destacar con diseño y seguridad

La categoría Regional Banknote reconoce logros sobresalientes en diseño, sofisticación técnica y medidas de seguridad en billetes o series monetarias.

Los criterios de evaluación incluyen la calidad artística, innovación tecnológica, elementos de seguridad y la capacidad del diseño para reflejar el patrimonio cultural del país emisor.

La propuesta presentada por Guatemala lleva el nombre “100 Quetzales Commemorative Note – Merging the Heritage, Presence, and Innovation into the Banknote Design”, según la agenda del evento, que en español la traducción podría ser: “Billete conmemorativo de 100 quetzales: fusionando la herencia, la presencia y la innovación en el diseño del billete”.

Álvaro González Ricci explicó que el billete conmemorativo de Q100 incorpora nuevas medidas de seguridad y elementos que resaltan la historia y cultura de Guatemala. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión)

El concepto combina elementos históricos del billete tradicional de Q100 con su imagen actual y nuevas tecnologías de seguridad incorporadas en esta edición especial.

De acuerdo con la presentación oficial, el objetivo fue crear un billete que conmemore los 80 años del Banco de Guatemala sin alterar la identidad visual de la denominación que circula diariamente en el país.

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Guatemala será sede del evento internacional

Las autoridades también resaltaron que Guatemala haya sido elegida como sede de High Security Printing Latin America 2026, considerado uno de los encuentros más importantes sobre impresión de alta seguridad y documentos oficiales en América Latina.

El foro aborda tecnologías aplicadas a billetes, pasaportes electrónicos, documentos de identidad, visas y licencias, además de incluir exhibiciones de empresas internacionales dedicadas a sistemas de seguridad documental.

La conferencia se realiza en la región desde el 2012 y reúne anualmente a gobiernos, bancos centrales y especialistas de la industria.

