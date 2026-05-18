Nuevo billete de Q100: Banguat revela fecha de circulación y cómo se podrá obtener la edición conmemorativa

El Banco de Guatemala (Banguat) ha anunciado este 18 de mayo la emisión de un nuevo billete conmemorativo de Q100, diseñado para celebrar los 80 años de fundación de la banca central en el país.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, ha indicado que la nueva pieza comenzará a circular a partir del próximo 25 de mayo y será de curso legal en todo el territorio nacional.

González ha comentado que este es el tercer billete conmemorativo emitido en la historia de la banca central guatemalteca y busca resaltar el papel del Banco de Guatemala en la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

1/4 🇬🇹 El @Banguat presentó oficialmente el nuevo billete conmemorativo de Q100, una edición especial creada por los 100 años de la banca central y los 80 años del Banguat.

📅 Entrará en circulación el 25 de mayo. pic.twitter.com/RDAgdoFXRj — Glenda Burrion (@gburrion_PL) May 18, 2026

El nuevo billete de Q100 es para celebrar los 80 años de fundación del Banco de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Glenda Burrión)

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Así será la circulación del nuevo billete

El presidente del banco ha indicado que la modalidad de distribución será la misma utilizada con emisiones anteriores. La entidad central entregará los billetes a los bancos del sistema, según la demanda que estos soliciten.

Posteriormente, cada banco decidirá a qué agencias enviará los nuevos ejemplares y en qué cantidades serán distribuidos en las distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que los billetes conmemorativos circularán junto con las demás denominaciones sin ninguna restricción para realizar pagos o transacciones.

bajo luz ultravioleta, el billete revela elementos fluorescentes que permiten una verificación adicional de seguridad. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

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Producción de 15 millones de billetes conmemorativos de Q100

Álvaro González Ricci ha detallado de que el Banco de Guatemala ha solicitado la impresión de 15 millones de billetes conmemorativos de Q100, lo que representará una emisión total de Q1 mil 500 millones en la economía nacional.

La impresión estuvo a cargo de la empresa polaca Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spólka Akcyjna, y los billetes fueron elaborados con 100% fibras de algodón.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener los billetes limpios y en buen estado, con el fin de preservar su durabilidad y seguridad.

Diseño con elementos históricos y nuevas medidas de seguridad

En el anverso del nuevo billete sobresale la imagen del obispo y licenciado Francisco Marroquín, reconocido por su defensa de los pueblos indígenas y por impulsar la educación en Guatemala. La efigie aparece sobre una representación del edificio del Banco de Guatemala.

El diseño también incorpora la figura del quetzal, inspirada en el primer billete de Q100 emitido por la institución.

Entre las medidas de seguridad destaca un hilo con tres ventanas que muestran el número 100 en numeración arábiga y maya, además de la obra “Indio de Nahualá” y un microtexto con la frase: “EL QUETZAL ES ORGULLO CONFIANZA Y FUTURO PARA GUATEMALA”.

Además, el billete incluye una marca de agua de alta definición basada en la misma obra artística.

El billete conmemorativo de Q100 cuenta con varias medidas de seguridad, según el Banguat. (Foto Prensa Libre: Glenda Burrión)